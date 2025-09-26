Šokujúce priznanie Matthewa McConaugheyho: Otec zomrel počas SEXU, mama spravila niečo nečakané!

LOS ANGELES - Hollywoodsky herec Matthew McConaughey (55) prehovoril o smrti svojho otca a okolnostiach, ktoré vyrážajú dych. James Donald McConaughey (†62) odišiel zo sveta presne tak, ako si to vždy želal – počas sexu so svojou manželkou Kay.
V rozhovore pre The Guardian sa Matthew vrátil k udalosti z roku 1992, ktorú opísal už aj vo svojej knihe Greenlights. „Dostal som telefonát v pondelok popoludní. Bol som v Austine, oni v Houstone. Mama mi len povedala: ‚Tvoj otec odišiel.‘ Až keď som prišiel domov, priznala mi, ako to celé prebehlo,“ spomína oscarový herec.
Podľa jeho mamy sa spolu milovali skoro ráno, okolo 6:30. Hneď po tom, ako skončili, James dostal infarkt. Keď prišli záchranári, našli ho nahého. A hoci sa ho snažili zakryť, Kay to odmietla. „Strhla z neho plachtu a vyhlásila: ‚To je Veľký Jim. Nech ide tak, ako odišiel. Žiadne zakrývanie!‘“ prezradil McConaughey. Vzťah rodičov bol poriadne búrlivý – trikrát sa vzali, dvakrát rozviedli. „Asi si len potrebovali od seba oddýchnuť,“ žartuje Matthew.
Prezradil tiež, že doma vládla tvrdá disciplína. „Očakávania boli vysoké, rešpekt bol základ. U nás sa nesmelo hovoriť ‚nemôžem‘ ani ‚nenávidím‘ – tieto slová boli ako nadávky,“ dodal. Priznanie známeho herca vyvolalo veľký rozruch. Fanúšikovia oceňujú, že dokáže otvorene hovoriť aj o takých bizarných a intímnych detailoch zo života svojej rodiny.
