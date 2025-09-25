Fanúšikovia Star Treku v STRACHU: Kapitán Kirk (94) skončil v nemocnici!

LOS ANGELES - Legendárny herec William Shatner (94), známy predovšetkým ako nezabudnuteľný kapitán Kirk zo „Star Treku“, vystrašil svojich priaznivcov. V stredu popoludní musela k nemu domov v Los Angeles doraziť záchranka po tom, čo sa mu náhle zhoršilo zdravie.
Podľa informácií portálu TMZ mal herec problémy s hladinou cukru v krvi. Shatner, ktorý je aj napriek úctyhodnému veku stále aktívny, zavolal sanitku preventívne, aby sa uistil, že je všetko v poriadku. Zdravotníci z LAFD ho okamžite previezli do miestnej nemocnice na vyšetrenie.
Dobrou správou je, že hneď po kontrole sa mohol vrátiť domov. „Je v poriadku,“ potvrdil jeho agent Harry Gold. Shatner si ani vo veku 94 rokov nedáva pauzu – objavuje sa na verejnosti a pracuje na nových projektoch spojených s postavou, ktorá ho preslávila po celom svete.
