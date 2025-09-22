STRACH o Carmen Geiss (60): Krvácanie do mozgu... OPERÁCIA!

MONAKO - Fanúšikovia a blízki prežívajú obrovský strach o Carmen Geiss. Hviezda reality šou Geissenovci sa pasuje s vážnymi zdraovtnými problémami. Musí podstúpiť opráciu!
O svojich problémoch plavovláska informovala na sociálnej sieti Instagram. „Moji milí, chcela by som sa s vami podeliť o niečo veľmi osobné: Bolo mi zistené 10 cm dlhé a 11 mm široké krvácanie (hematóm) na mozgu,“ informovala fanúšikov Carmen. Odhalila tiež, že krvácanie vzniklo v dôsledku zranenia.
„Pred niekoľkými dňami som si v rýchlosti nevšimla jeden schod. Keďže som mala obe ruky plné, spadla som bez možnosti zastavenia na pravú stranu. Pri tom som si spôsobila hematóm, ktorý teraz musí byť operovaný,“ priznala slávna blondínka. „Samozrejme, je to náročná situácia, ale idem do toho s plnou dôverou v lekárov a s podporou mojej rodiny počas tohto obdobia,“ pokračovala.
A ani v takejto vážnej situácii Carmen nestráca zmysel pre humor. „Mnohí hejteri mi vždy hovorili, že si radšej mám dať operovať mozog než tvár. Ďakujem, tento návrh teraz prijímam...“ napísala a potom dala všetku srandu bokom. „Som bojovníčka a s láskou mojej rodiny, mojich priateľov a mojich skutočných fanúšikov to zvládnem. Ďakujem, že za mnou stojíte,“ dodala.