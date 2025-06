NOČNÁ MORA Geissenovcov: Vlámali sa k nim OZBROJENÍ muži... Brutálne ich ZBILI a vykradli!

(Zdroj: Instagram CG/RG)

SAINT-TROPEZ - Ozbrojené prepadnutie, násilie a strach o život – Geissenovci zažili noc, na ktorú nikdy nezabudnú. Do ich domu vnikli štyria muži so zbraňami, ktorí ich nielen okradli, ale aj brutálne napadli. O šokujúcom útoku ako prvý informoval Robert, ktorý vo verejnom vyhlásení opísal hrozivé detaily.

Svet Instagramu obletela šokujúca správa o lúpeži u slávnych Geissenovcov. O nepríjemnom incidente, ktorý sa stal, najprv informoval Robert, potom sa pridala aj ich dcéra Davina a ako posledná sa ozvala Carmen. Z jeho slov doslova behá mráz po chrbte. Do domu sa im totiž vlámali ozbrojení muži a nielenže ich vykradli, ale boháčov aj brutálne zbili.

„Dnes (v piatok, pozn.red.) sa, bohužiaľ, stala naša najhoršia nočná mora skutočnosťou. V našom vlastnom dome v Saint-Tropez nás brutálne prepadli štyri osoby so zbraňami a úplne nás okradli. Teraz prichádza sanitka, Carmen bola škrtená, má reznú ranu na krku. Mňa kopli do rebier, myslím, že mi jedno aj praskli – nie je to až také vážne, ale čo môže urobiť proti štyrom chlapom so zbraňou... veľmi, veľmi zlé," zverejnil na sociálnej sieti.

Davina bola z tejto situácie v šoku. „Som šokovaná. Keď som sa včera dozvedela, čo sa stalo, zrútil sa mi celý svet. Do domu mojich rodičov vnikli zlodeji, brutálne ich zbili, zranili, okradli – a mali pri sebe pištole. Som nekonečne vďačná, že sa nestalo ešte niečo horšie. Mohlo to dopadnúť úplne inak – štyria ozbrojení muži, to nie je hra. Áno, moji rodičia sú zranení. Áno, sú traumatizovaní. Ale to najdôležitejšie je: sú nažive," napísala prekvapivé slová ich staršia dcéra.

„Ako rodina sme ešte stále spolu. A to je jediné, na čom skutočne záleží. Je neuveriteľne smutné, že sa dnes človek nemôže cítiť bezpečne ani vo vlastnom dome. Hmotné veci sa dajú nahradiť – ľudský život nie. Píšem toto v nádeji, že to otvorí oči aj iným. Niečo také sa môže stať oveľa rýchlejšie, než si myslíte. Buďte vďační za každý deň, keď ste zdraví. Za svojich blízkych. Za bezpečie. Za pokoj," dodala.

„Je také smutné vidieť, že dnes už nie sme v skutočnosti nikde naozaj v bezpečí – ani doma. Dúfam, že ich nájdeme. Som zdrvená z toho, že vám ublížili, ale som nesmierne vďačná, že sa nestalo to najhoršie! Milujem vás," pridala sa Shania. Neskôr sa svojim fanúšikom prihovorila aj zdrvená Carmen.