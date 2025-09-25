Carmen Geiss (60) po vážnej OPERÁCII mozgu: V hlave má platničku a 5 skrutiek!

MNÍCHOV - V pondelok sme na Topkách informovali o vážnych zdravotných problémoch, ktoré trápili slávnu boháčku Carmen Geiss (60). Dôsledkom zranenia si spôsobila krvácanie do mozgu. Musela preto podstúpiť vážnu operáciu. Teraz má v hlave platničku a 5 skrutiek!
Carmen Geiss o svojich problémoch informovala na sociálnej sieti Instagram. „Moji milí, chcela by som sa s vami podeliť o niečo veľmi osobné: Bolo mi zistené 10 cm dlhé a 11 mm široké krvácanie (hematóm) na mozgu,“ napísala na web s tým, že krvácanie vzniklo v dôsledku zranenia. „Pred niekoľkými dňami som si v rýchlosti nevšimla jeden schod. Keďže som mala obe ruky plné, spadla som bez možnosti zastaveni ana pravú stranu,“ uviedla.
Už v pondelok informovala, že bude musieť podstúpiť vážnu operáciu mozgu. No a po dvoch dňoch sa na sociálnej sieti Instagram ozvala znova a našťastie s dobrými správami. „Dnes to konečne môžem povedať nahlas: som nesmierne šťastná, že operácia dopadla dobre,“ potešila fanúšikov Geissenka. „Teraz mám v hlave platničku s piatimi skrutkamia asi budem na letisku vždy pípať, ale pre všetkých hejterov: môj mozog je stále na mieste.“
Šťastná Carmen ďalej verejne poďakovala všetkým lekárom z Mníchova, ktorí sa o ňu starali, ale aj svojim najbližším. „Obrovské ďakujem patrí aj môjmu Robertovi, ktorý to celé prežíval so mou, a mojim úžasným dcéram Davine a Shanii, ktoré stáli pri mne. Moja rodina - navštevovali ste ma, dodávali silu a povzbudzovali ma. Som nesmierne šťastná, že vás mám. Rodina je pre mňa všetko!“
Blondínka tiež uviedla, že takéto chvíle prinútia človeka zastaviť sa. Ukazujú, akí vzácni sú rodina, priatalia a fanúšikovia. „Z tejto ťažkej skúšky odchádzam silnejšia a teším sa, že už čoskoro budem opäť naplno pozitívne naladená. A pobyty v nemocnici by som si tento rok už naozaj rada odpustila.“