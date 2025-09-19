ŠOK v Hollywoode: Tim Burton a Monica Bellucci oznámili ROZCHOD!

HOLLYWOOD/TAORMINA – Fanúšikovia sú v šoku. Jeden z najsledovanejších párov filmového sveta, legendárny režisér Tim Burton (67) a talianska herečka a ikona krásy Monica Bellucci (60), ohlásili rozchod. Správu potvrdili v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili len pred pár hodinami.
TAJNÝ VZŤAH Monicy Bellucci a Tima Burtona: Randia spolu už 4 mesiace... Vášnivý BOZK ako dôkaz!
„S veľkým rešpektom a hlbokou starostlivosťou jeden o druhého sa Monica Bellucci a Tim Burton rozhodli ísť každý svojou cestou,“ uviedol pár v spoločnom vyhlásení pre agentúru AFP.
Ešte v júni tohto roka pôsobili ako zamilovaní tínedžeri – Tim počas Taorminského filmového festivalu na pódiu nežne pobozkal Monicu na líce. V rozhovoroch sa Monica netajila tým, že našla životného partnera. Pre Harper’s Bazaar España nadšene prezradila: „Našla som v Timovi nádherného ducha. Stretla som výnimočnú dušu.“ V Elle France zase dodala: „Poznám ho, milujem ho a teraz spoznávam aj režiséra – je to nové dobrodružstvo.“
Ich cesty sa prvýkrát skrížili ešte v roku 2006 v Cannes, no obaja boli zadaní. Láska medzi nimi vzplanula až v roku 2022 na Lumière Film Festivale v Lyone, kde Monica odovzdávala Timovi cenu za celoživotné dielo. Vzťah dvojice prerástol aj do práce – Monica sa objavila v jeho filme Beetlejuice Beetlejuice (2024), kde stvárnila postavu Delores, bývalej manželky hlavného hrdinu. „Je pre mňa veľkou cťou vstúpiť do Timovho sveta,“ povedala pred premiérou.
Monica bola v minulosti vydatá za francúzskeho herca Vincenta Cassela (1997 – 2013), s ktorým má dve dcéry – Devu (2004) a Leonie (2010). Po rozvode randila s umelcom Nicolasom Lefebvrom, no vzťah skončil v roku 2019. Tim bol dlhé roky spájaný s herečkou Helenou Bonham Carter, s ktorou spolupracoval na viacerých filmoch. Ich manželstvo trvalo 13 rokov, rozchod prišiel v roku 2014. Spolu majú syna Billyho (20) a dcéru Nell (16).
