Donald Trump na návšteve u Karola III.: FAUX PAS manželky Melanie... Princezná Kate bodovala!

LONDÝN - Kráľ Karol III. v stredu privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa s manželkou Melaniou v Británii. A urobil to naozaj vo veľkom štýle - zorganizoval preňho kráľovský banket. Ten bol prehliadkou krásnych rób... Prvá dáma USA si však vyrobila menšie faux pas!
Do Veľkej Británie pricestoval americký exprezident Donald Trump (79) spolu s manželkou Melaniou (55). Na hrade Windsor ich srdečne privítal kráľ Karol III. (76) s kráľovnou Camillou (78) a nechýbali ani princ William (43) s manželkou Kate Middleton (43). Vyvrcholením návštevy bol kráľovský banket v Kaplnke sv. Juraja, na ktorom sa zúčastnilo približne 160 hostí.
Melania Trump sa rozhodla zaujať výraznou róbou. Na večer si obliekla dlhé sýtožlté šaty so spadnutými ramenami od návrhárky Caroliny Herrery, doplnené o svetloružový pásik. No róba sa jej postarala o menšie faux pas. Žltá v kombinácii s fialovou síce upútala, no odhalené ramená sa na takejto udalosti považujú za prešľap. Napriek tomu bola Melania neprehliadnuteľná.
Kráľovná Camilla stavila na svoj tradičný elegantný štýl – zvolila dlhé kráľovsky modré hodvábne šaty s marockou výšivkou od Fiony Clare. Celý outfit doplnila masívnym náhrdelníkom a diamantovo-safírovou tiarou. Kráľ Karel III. aj Donald Trump prišli v klasických čiernych frakoch s motýlikom – jednoduché, ale vždy vhodné riešenie.
Najväčšiu pozornosť si však jednoznačne získala Kate Middleton. Princezná z Walesu zažiarila v zlatej čipkovanej róbe s výraznými ramenami od londýnskej návrhárky Phillipy Lepley. Outfit doplnila elegantným diadémom a decentnými šperkami. Kate tak bola bezpochyby najlepšie oblečenou dámou večera. Princ William jej sekundoval vo windsorskom fraku ozdobenom radmi a vyznamenaniami.
