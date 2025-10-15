Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Princovi Williamovi a Kate robota NESMRDÍ: Takto spolu makali!

(Zdroj: Profimedia)
ÍRSKO - Princ a princezná z Walesu, William a Kate, ukázali, že sa práce neboja. Počas návštevy Severného Írska si vyskúšali zbieranie jabĺk aj spracovanie ľanu v miestnych rodinných podnikoch.

Princ William a princezná Kate pokračujú vo svojich oficiálnych návštevách po Spojenom kráľovstve. Tentoraz zavítali na sever Írska, kde si osobne vyskúšali prácu v tradičných rodinných podnikoch. Ich cieľom bolo podporiť miestne komunity a pripomenúť význam remesiel, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v histórii regiónu. Kráľovský pár navštívil dve úspešné rodinné firmy neďaleko mesta Cookstown v grófstve Tyrone.

Obe spoločnosti sa usilujú o znovuzrodenie tradičných priemyselných odvetví, ktoré kedysi tvorili základ hospodárstva Severného Írska – pestovanie ľanu a výrobu jablčných produktov. V prvom podniku sa William a Kate oboznámili s procesom pestovania a spracovania ľanu – od sejby na poli až po tkanie hotovej látky. Princezná Kate si dokonca sama vyskúšala výrobu ľanovej priadze, pričom sa živým záujmom pýtala pracovníkov na detaily ich remesla.

Následne sa dvojica presunula do druhej firmy, rodinnej jablkovej farmy, ktorá sa v posledných rokoch zmenila na úspešného výrobcu oceňovaných ciderov, štiav a octov. Tu sa kráľovský pár pustil do práce – Kate zbierala zrelé jablká priamo v sadoch, zatiaľ čo princ William si obliekol zásteru a so širokým úsmevom na tvári sa pustil do tvarovania cesta pomocou valčeka. Princ a princezná teraz dokázali, že ani im robota nesmrdí!

