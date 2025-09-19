Trump v ohrození: Jeho vrtuľník mal poruchu! Musel núdzovo pristáť

LONDÝN - Štátna návšteva Spojeného kráľovstva sa pre amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželku Melaniu skončila nečakanou komplikáciou. Helikoptéra Marine One, ktorá mala prezidentský pár dopraviť z Chequers, vidieckeho sídla britských premiérov, bola vo štvrtok večer nútená pristáť na letisku Luton. Podľa Bieleho domu za tým stála porucha hydrauliky.
Rýchla výmena strojov
Tlačová hovorkyňa Karoline Leavittová pre BBC vysvetlila, že rozhodnutie padlo „z čistej opatrnosti“. Trumpovci okamžite prestúpili do náhradného stroja a do cieľového Stanstedu dorazili s približne dvadsaťminútovým oneskorením. „Prezident aj prvá dáma bezpečne nastúpili do ďalšej helikoptéry,“ ubezpečila.
Na fotografiách z Lutonu bolo vidieť dve prezidentské helikoptéry VH-3D Sea King. Ide o špeciálne upravené stroje, z ktorých jeden nesie ikonický volací znak Marine One.
Ochrana na najvyššej úrovni
Stroje Marine One sú vybavené systémami protiraketovej obrany, rušičkami radarov a špeciálnou elektronikou, ktorá má vydržať aj elektromagnetický impulz jadrového výbuchu. Kvôli bezpečnosti nikdy nelietajú osamote – obvykle vzlietnu dve až tri identické helikoptéry, aby zmiatli prípadného útočníka.
Formáciu dopĺňajú aj konvertoplány MV-22 Osprey, ktoré kombinujú možnosti vrtuľníka s dosahom a rýchlosťou turbovrtuľového lietadla. Tieto stroje prepravujú špeciálne jednotky, personál Bieleho domu a agentov tajných služieb pripravených riešiť akúkoľvek krízovú situáciu počas letu.
Program štátnej návštevy
Počas návštevy Británie sa Trump medzi jednotlivými zastávkami presúval práve vrtuľníkom. V utorok večer priletel na Stansted, odkiaľ ho dopravili do Winfield House – oficiálnej rezidencie amerického veľvyslanca v Londýne.
O deň neskôr sa s manželkou vydal na hrad Windsor, kde ich prijala kráľovská rodina. Vo štvrtok sa Marine One presunul do Chequers, kde prezident rokoval s britským premiérom Keirem Starmerom. Práve odtiaľ odlietala helikoptéra, ktorá skončila núdzovým pristátím.