Speváčke Beyoncé ukradli nevydanú hudbu: Polícia už zatkla podozrivého!

ATLANTA – Hudobný priemysel je v šoku! Polícia v Atlante potvrdila, že zatkla muža, ktorý mal ukradnúť extrémne cenné materiály patriace samotnej Beyoncé. Aj keď je podozrivý za mrežami, unikátne nahrávky speváčky sa zatiaľ nenašli.
Podľa portálu TMZ je zatknutým Kelvin Evans. Ten sa mal počas leta vlámať do prenajatého SUV, patriaceho členom speváčkinho tímu. Dvaja z nich – choreograf a tanečník – nahlásili, že niekto rozbil okno na kufri ich Jeepu Wagoneer a odcudzil dva kufre.
To, čo v nich bolo, má však cenu zlata. Podľa polície sa tam nachádzali pevné disky s nevydanou hudbou Beyoncé, zoznamami skladieb a detailnými plánmi jej pripravovaného turné „Cowboy Carter“. Jeden z členov jej tímu v tiesňovom hovore dokonca zdôraznil, že ide o „naozaj, naozaj dôležité informácie“ a že pracuje pre „osobu s vysokým statusom“.
Evans je momentálne vo väznici vo Fultone, no samotné hard disky sa stále nenašli. To znamená, že cenné skladby Beyoncé môžu byť kdekoľvek – a riziko ich úniku na internet je obrovské.
