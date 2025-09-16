Herec (46) zo slávneho seriálu obvinený z POKUSU O VRAŽDU: Ženu na ulici strelil do hlavy!

NEW JERSEY - Americký herec Ernest Wesley Heinz (46), ktorý sa pred rokmi mihol v legendárnom mafiánskom seriáli Rodina Sopránovcov, má na krku poriadny škandál! Podľa informácií denníka The Independent bol zatknutý a obvinený z pokusu o vraždu.
Ako informuje denník The Philadelphia Inquirer, incident sa odohral minulý štvrtok v obci Galloway Township v americkom štáte New Jersey. Heinz mal na ceste v bielom SUV zablokovať ženu, ktorá sa chcela zaradiť do odbočovacieho pruhu. Následne ju prenasledoval až k semaforu, kde ju mal zasypať vulgárnymi nadávkami.
„Nehádala som sa s ním. Len som mu povedala: ‚Ďakujem, pane.‘ A on mi odpovedal, že ma dnes zabije,“ opísala šokovaná žena pre americké médiá. Potom vraj herec siahol po pištoli a vystrelil – guľka ju zasiahla do hornej časti nosa! Napriek zraneniu dokázala polícii podať opis útočníka.
Heinz medzitým ušiel cez areál Stockton University, kde bol okamžite vyhlásený poplach. Policajtom sa ho však ešte v ten deň podarilo dolapiť priamo u neho doma. Herec je momentálne vo väzbe a čelí vážnym obvineniam – za pokus o vraždu a ublíženie na zdraví mu hrozia dlhoročné tresty. Už tento týždeň by mal predstúpiť pred súd.
Ernest Wesley Heinz sa počas kariéry objavil iba v menších úlohách. V roku 2006 si strihol krátke cameo v kultovej Rodine Sopránovcov. Naposledy ho diváci mohli vidieť v krátkometrážnom filme The Soul of Blue Eyes.