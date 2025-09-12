VÁŽNE ZRANENIE slávneho herca na pľaci: Natáčanie sa presúva na BUDÚCI ROK!

LOS ANGELES - Zlé správy pre fanúšikov! Herec Henry Cavill (42), známy z filmov Superman či Zaklínač, sa údajne vážne zranil počas tréningu na remake kultového filmu Highlander. Natáčanie sa presúva na budúci rok!
Podľa informácií portálu Deadline ide o také vážne zranenie, že produkcia sa musí posunúť až na rok 2026. Hovorca herca sa k situácii zatiaľ nevyjadril.
Remake legendárneho fantasy akčného trháku z roku 1986, v ktorom pôvodne zažiarili Christopher Lambert a Sean Connery, má byť jedným z najočakávanejších projektov Amazon MGM Studios. Okrem Cavilla sa vo filme objavia aj ďalšie veľké hviezdy – Russell Crowe, Dave Bautista a Djimon Hounsou. Réžie sa ujal Chad Stahelski, ktorý sa preslávil sériou John Wick. Film rozpráva príbeh nesmrteľného škótskeho bojovníka, ktorý musí poraziť ďalších nesmrteľných súperov, aby získal vzácnu schopnosť.
Cavill už v lete priznal, že na projekte pracuje naplno: „Toto je pre mňa priorita. Som nadšený z tejto postavy a spolupráca s Chadom Stahelskim je úžasná – je to veľmi talentovaný človek,“ uviedol pre Hollywood Reporter. Henry Cavill patrí k hercom, ktorí si svoje súkromie prísne strážia. Začiatkom tohto roka sa stal otcom dcérky, ktorú má s priateľkou Natalie Viscuso. Na červenom koberci sa spolu prvýkrát objavili ešte v roku 2022 na premiére filmu Enola Holmes 2 v New Yorku.
