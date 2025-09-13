DRÁMA v divadle: Herec SKOLABOVAL priamo na javisku... Brali ho rovno do NEMOCNICE!

NEW YORK - Diváci broadwayského muzikálu Cabaret v newyorskom Kit Kat Clube zažili poriadny šok. Počas piatkového predstavenia (12. 9.) museli tvorcovia náhle prerušiť dej, keď herec Price Waldman sklaboval priamo na scéne. Záchranári ho brali rovno do nemocnice!
Podľa očitých svedkov sa incident odohral počas prvého dejstva, krátko pred známou piesňou Don’t Tell Mama. Waldman, ktorý zaskakoval v úlohe Herr Schultza, náhle „zamrzol“ a nedokázal pokračovať. Inšpicient okamžite priviedol svetlá, herca odviedol z pódia a divákov požiadali, aby ostali sedieť.
Bar v divadle zatvorili a na miesto dorazila záchranka. Herec bol pri vedomí, reagoval a okamžite ho previezli do nemocnice. „Je pri vedomí a darí sa mu dobre,“ potvrdil zdroj pre magazín People. Čo presne sa mu stalo, zatiaľ oficiálne neoznámili. Po polhodinovej prestávke predstavenie pokračovalo – do úlohy Herr Schultza naskočil Colin Cunliffe, ktorý si od publika vyslúžil búrlivé ovácie.
Nie je to pritom prvý zdravotný problém, ktorý tento mesiac muzikál postihol. Len pred pár dňami, 7. septembra, oznámil herec Billy Porter, že z inscenácie odchádza. Dôvod? Vážna sepsa – život ohrozujúca infekcia, kvôli ktorej mu lekári prikázali úplný pokoj. Porter, držiteľ ceny Tony a obľúbený „Emcee“, mal pôvodne hrať až do októbra.
Producenti napokon priznali, že kvôli jeho odchodu sa rozhodli Kabaret predčasne ukončiť. Slávny muzikál tak definitívne skončí 21. septembra v August Wilson Theatre v New Yorku. Od apríla stihol odohrať 18 predpremiér a 592 regulárnych predstavení.
