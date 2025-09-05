Šokujúce odhalenie o NEHODE hviezdy (†63) R&B: Nezomrela okamžite... Mrazivé DETAILY tragédie!

ALABAMA - Hudobný svet stále smúti za speváčkou Angie Stone (†63), ktorá v marci tragicky zahynula pri autonehode v Alabame. Teraz však vyplávali na povrch šokujúce detaily – a jej rodina prežíva ďalšiu bolesť.
Deti zosnulej hviezdy, Diamond Stone a Michael D’Angelo Archer, podali žalobu proti vodičom, prepravnej spoločnosti aj výrobcovi kamióna. Tvrdia, že ich mama nebola mŕtva hneď po prvom náraze. Podľa žaloby cestovala Angie s kapelou v Mercedese-Benz Sprinter, ktorý sa prevrátil po tom, čo vodič stratil nad autom kontrolu.
Obrovská TRAGÉDIA: Zomrela slávna R&B speváčka... HAVAROVALA na ceste z koncertu!
Z deviatich pasažierov sa piatim podarilo dostať von vďaka pomoci okoloidúcich. Angie sa snažila uniknúť tiež, no práve vtedy do dodávky narazil kamión plný cukru. Náraz ju vymrštil a pritlačil pod vozidlo. Tam, podľa súdnych dokumentov, zostala pri vedomí, trpela a nakoniec zomrela. Žaloba zároveň uvádza, že vodič kamióna nedával dostatočný pozor a zlyhal aj bezpečnostný systém vozidla, ktorý mal podobným zrážkam zabrániť.
Tragédia sa stala po koncerte v meste Mobile, Alabama, keď sa Angie vracala domov. Mala len 63 rokov. Speváčka, známa hitom More Than a Woman, mala dcéru Diamond s bývalým manželom Rodney Stoneom a syna Michaela so spevákom D’Angelo. Práve Diamond krátko po nehode potvrdila smutnú správu na Facebooku slovami: „Moja maminka je preč,“ ku ktorým pridala plačúce emotikony.
Angie Stone sa do povedomia dostala už v roku 1979, keď sa stala členkou legendárneho ženského tria The Sequence. V 90. rokoch odštartovala sólovú kariéru a v roku 1999 vydala úspešný album Black Diamond.