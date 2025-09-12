Odvážna Victoria Beckham: PRSIA dala na voľnobeh!

NEW YORK - Victoria Beckham je známa svojím bezchybným štýlom, no tentoraz prekvapila outfitom, ktorý mal od elegancie ďaleko. V uliciach New Yorku sa objavila v pokrčenom tričku a bez podprsenky, čo neušlo pozornému oku.
Victoria Beckham patrí medzi ženy, ktoré sú pre mnohé módne fanúšičky symbolom dokonalého štýlu a elegancie. Či už ako bývalá hviezda skupiny Spice Girls, alebo dnes ako módna ikona. Victoria väčšinou pôsobí upravene od hlavy po päty a málokedy ju fotografi prichytia v neforemnom či nevhodnom oblečení. Tentoraz však prekvapila – a to nie práve v pozitívnom zmysle.
V newyorských uliciach ju paparazzi zachytili v outfite, ktorý by od nej čakal málokto. Victoria mala na sebe voľné biele tričko. Možno by to nebolo až také nápadné, keby sa k tričku nepridala ešte ďalšia vec – Beckham sa rozhodla vyraziť von bez podprsenky. A to bolo viditeľné hneď na prvý pohľad. Doslova dala prsia na voľnobeh. Veď povedzme si pravdu, všetky ženy čakajú na moment, keď si môžu dať dole poprsenku, no nie?
