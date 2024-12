Zmierenie princa Harryho s rodinou je v nedohľadne: William mu odpustiť nedokáže… Prekvapivý postoj Kate!

(Zdroj: SITA)

Princ Harry sa so zvyškom svojej rodiny kontaktuje len veľmi výnimočne a aj napriek tomu, že sa o zmierení hovorí prakticky od doby, kedy odišiel žiť do USA, sa k ničomu podobnému zatiaľ neschyľuje. Proti tejto myšlienke je hlavne princ William, ktorý o niečom podobnom nechce ani počuť.

Tieto špekulácie potvrdila aj odborníčka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl, ktorá túto tému otvorila pre denník The Sun. Podľa jej slov je pre Williama nemysliteľné, aby k uzmiereniu došlo, pretože je na svojho brata stále veľmi nahnevaný. „Myslím si, že William je stále veľmi, veľmi, veľmi nahnevaný a cíti sa byť zradený," uviedla Nicholl.

Princ William (Zdroj: SITA)

Miernejší postoj by k celej situácii mohla zaujať Williamova manželka „Je pravdepodobné, že by Kate bola otvorená zmiereniu v istej forme. Je to ale príliš skoro. Myslím si, že keď si človek prejde niečím, ako je rakovina a musí si prejsť cestou, ako ona, konfrontuje vás to so smrťou a uvedomíte si, že život je krátky. Príliš krátky na rodinné spory," dodala odborníčka, podľa ktorej by mohla Kate hrať kľúčovú úlohu v tom, aby William a Harry zakopali vojnovú sekeru.

Princezná Kate (Zdroj: SITA)