FAUX PAS prezidenta USA: TOTO si dovolil Trump voči kráľovnej Alžbete II., pred ním pochybila aj Obamova manželka!

WASHINGTON/LONDÝN – Oficiálne zahraničné návštevy patria k najväčšej prestíži daných krajín. Prezidenti a vládcovia zastupujú na takýchto stretnutiach celé krajiny. Niekedy sa ale stane, že aj prezident, ktorý sa riadi prísnym protokolom, občas pozabudne na jeho dodržiavanie. Pri kráľovských návštevách je takéto faux pas viditeľné bohužiaľ oveľa viac. Pokiaľ sa pristavíme pri USA, tak Trump nebol jediný, kto sa dopustil takéhoto pochybenia.
Stretnutie s kráľovskou rodinou na najvyššej úrovni, patrí medzi najväčšie pocty, aké sa môžu štátnikovi dostať. Najznámejšou panovníckou rodinou na svete sú samozrejme Windsorovci, ktorí vládnu Veľkej Británii a severnému Írsku a niektorým krajinám Commonwealthu.
Na trón nastúpila táto dynastia už v roku 1917. Medzi jej najznámejšie tváre určite patrila aj nedávno zosnulá kráľovná Alžbeta II. Počas svojho života absolvovala mnohé oficiálne stretnutia, pričom najmenej dve prezidentské z USA sprevádzalo viacero bizarných situácii.
Donald Trump
Druhýkrát zvolený americký prezident sa stretol s kráľovnou Alžbetou II. už počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018. I keď v tom čase išlo "len" o formálne stretnutie pri šálke čaju, Trump sa dopustil viacerých porušení kráľovského protokolu, píše CNN. Ešte pred samotným stretnutím nechal britskú kráľovnú čakať zhruba 15 minút, na sociálnych sieťach sa niekde uvádza 10.
Keď sa napokon stretli, prišiel ďalší bizár a porušenie protokolu, keď jej podal ruku. Pokiaľ ide o oficiálne stretnutie s kráľovnou, malo by prebehnúť bez kontaktu. Navyše, prvá dáma Melanie zopakovala po manželovi tiež gesto na pozdrav. Obidvoch zrejme zmiatla sama kráľovná, ktorá im podávala ruku ako prvá.
Ďalšie porušenie protokolu prišlo len o niekoľko minút. Prezident Trump a kráľovná Alžbeta II. mali spoločne absolvovať prehliadku britskej kráľovskej gardy. Protokol jasne uvádza, že viesť by mala panovníčka, ale Trump sa jej otočil chrbtom a rezko vykročil dopredu ako prvý. Keď mu rukou naznačovala, že jej stojí v ceste, tak náhle zastavil. Potom ho musela obchádzať. Americký prezident mal navyše po celú dobu rozopnuté sako, čo bolo ďalším porušením protokolu.
Rok na to znovu zavítal na britské ostrovy. Médiá si vtedy všimli hneď dva prehrešky voči protokolu. Opäť kráľovnej podal ruku a neskôr v Buckinghamskom paláci ju dokonca potľapkal po chrbte.
Michelle Obamová
Prvá dáma za prezidentovania Barracka Obamu, Michelle, sa tiež dopustila prešľapu voči britskej kráľovnej. Stalo sa tak v roku 2009, keď spoločne s manželom navštívili kráľovskú rodinu. Michelle Obamová sa zrejme pozabudla a potľapkala Alžbetu II. po chrbte, informuje The Guardian. I keď to bola veľká chyba voči kráľovskému protokolu, kráľovná zachovala ľudskú tvár a potľapkanie po chrbte prvej dáme USA opätovala s úsmevom na perách.