Sexi speváčka si vyšla na večeru: Ehm, ale veď ona sa zabudla obliecť!

NEW YORK - Provokuje aj v súkromí! Sabrina Carpenter (26) patrí medzi najpopulárnejšie speváčky súčasnosti. Je teda bežné, že keď sa objaví na verejnosti, bulvárni fotografi hneď spozornejú. Nedávno ju nafotili cestou na večeru. A veru, jej outfit dosť prekvapil.
Talent a nadanie nie sú to jediné, čím Sabrina Carpenter zaujme. Slávna speváčka a herečka sa môže pochváliť peknou tváričkou a krivkami, ktoré rozhodne nemieni skrývať. Potvrdzuje to v klipoch, na pódiu, ale aj v súkromí.
Dôkazom sú aktuálne zábery bulvárnych fotografov, ktorí na ňu natrafili pred známou newyorskou reštauráciou. Tam si umelkyňa vyšla na večeru spolu so svojou mamou. Sabrina mala na sebe bledoružový kabát, ktorý doplnila čiernymi koženými rukavicami, silonkami a lodičkami. Pod kabátom mala hnedý overal. Ten však na niektorých záberoch nebolo vidno. Vybrané fotky tak vyvolávajú úsmev na tvári a pôsobia dojmom, akoby si blondínka zabudla obliecť spodnú časť outfitu.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Sabrina a jej matka Elizabeth majú spolu veľmi pekný vzťah. Speváčkina mama pracuje ako chiropraktička, avšak v minulosti sa živila ako tanečníčka. To ju napokon inšpirovalo, aby sa dala na umeleckú dráhu. Elizabeth svoju dcéru od detstva veľmi podporovala.
