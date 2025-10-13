Koniec jednej éry! MTV po 40 rokoch KONČÍ: Legendárne kanály navždy zhasnú!

LOS ANGELES - Hudobný svet prichádza o ikonu. Legendárna televízna stanica MTV, ktorá ako prvá priniesla 24-hodinové vysielanie hudobných videí, končí so svojimi hudobnými kanálmi vo viacerých krajinách Európy. Po takmer štyroch desaťročiach sa zatvára jedna veľká kapitola hudobnej histórie.
Podľa BBC po 31. decembri prestanú vysielať populárne stanice MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV a MTV Live. Zostane len hlavný kanál MTV HD, ktorý sa dnes venuje najmä reality šou ako Geordie Shore či Naked Dating UK. Rozhodnutie odráža zmenu v správaní divákov – hudobné videá dnes väčšina ľudí sleduje cez YouTube a sociálne siete, nie v televízii.
Zmena by sa mala dotknúť viacerých krajín Európy, vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, ale aj Slovenska, Poľska či Maďarska. Bývalá moderátorka MTV Simone Angel priznala pre BBC, že je z rozhodnutia zdrvená: „Je mi z toho veľmi smutno. MTV bolo miestom, kde sa hudba, ľudia a kultúra spájali. Teraz to všetko zmizne.“
Zlaté časy MTV sú minulosťou
MTV odštartovalo v roku 1981 v USA a navždy zmenilo svet hudby – prinieslo revolúciu v tom, ako ľudia počúvajú a sledujú svoje obľúbené hviezdy. Zrodili sa tu ikonické momenty, ako premiéra piesne Thriller od Michaela Jacksona či legendárne koncerty Live Aid. Britská verzia začala vysielať v roku 1997 a dala svetu mnohé známe tváre – napríklad Cat Deeley či Zanea Loweho.
V posledných rokoch sa však hudobný obsah z MTV pomaly vytrácal a nahradili ho reality programy. Teraz prichádza úplný koniec – hudba z obrazoviek mizne nadobro. Aj keď hudobné stanice zhasnú, značka MTV bude pokračovať na sociálnych sieťach a streamovacej platforme Paramount+. No pre mnohých fanúšikov to už nebude to isté. „MTV bolo symbolom hudby, mladosti a slobody. Skončila sa jedna éra,“ odkazujú fanúšikovia na sociálnych sieťach.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%