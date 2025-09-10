Sabrina Carpenter na afterpárty po VMAs 2025: Po 50 rokoch si obliekla šaty slávnej Cher!

LOS ANGELES - Speváčka Sabrina Carpenter (26) zažiarila nielen na červenom koberci, ale aj na pompéznej afterpárty po odovzdávaní cien MTV VMAs 2025. Obliekla si totiž originálne šaty od návrhára Boba Mackieho, ktoré pred neuveriteľnými 50 rokmi nosila samotná Cher (79)!
Na párty v štýle legendárneho Studio54 si Sabrina obliekla pestrofarebné šaty s flitrami a tyrkysovo-ružovo-čiernym vzorom, ktoré Cher mala premiérovo na sebe v roku 1975 počas vystúpenia s Tinou Turner. Carpenter svoj retro look dotiahla do dokonalosti: kučeravé vlasy, strieborné platformové lodičky, výrazné mihalnice a ligotavé šperky.
Ešte predtým na červenom koberci zaujala v inom Mackieho kúsku – vo „Swamp Dress“ z roku 1986 – a hrdinsky sa pýšila tromi čerstvo získanými soškami Moonman, vrátane ceny za album roka. Legendárny dizajnér Bob Mackie jej na Instagrame dokonca venoval špeciálny odkaz a fanúšikom pripomenul históriu zdobených šiat, ktoré Sabrina obliekla.
Carpenter sa netají tým, že jej nový album “Man’s Best Friend” čerpá inšpiráciu zo 70. a 80. rokov – a bolo to cítiť aj z jej outfitov. Počas vystúpenia s novým singlom “Tears” dokonca vzdala hold Britney Spears, keď na pódium vyšla v trblietavom kostýme a nechala sa zmáčať vodou, podobne ako Britney počas legendárneho turné v roku 2001.
Svojimi lookmi a odkazmi na Cher či Britney Carpenter jasne ukázala, že patrí medzi nové módne aj hudobné ikony – a fanúšikovia si jej štýlové pocty okamžite zamilovali.
