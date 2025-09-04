Už je to OFICIÁLNE: Táto žena predala Matthewovi Perrymu (†54) SMRTEĽNÚ dávku... Hrozí jej 65 rokov!

LOS ANGELES - Jasveen Sanghová, prezývaná aj "Ketamínová kráľovná", sa v stredu priznala, že hollywoodskemu hercovi Matthewovi Perrymu predala drogu, ktorej užitie viedlo k jeho smrti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Sanghová sa priznala k celkovo piatim federálnym obvineniam. Vďaka priznaniu viny by sa mohla vyhnúť súdnemu procesu s porotou. V reakcii na jej priznanie prokuratúra podľa očakávania súhlasila so stiahnutím troch ďalších obvinení súvisiacich s distribúciou ketamínu a jedného obvinenia z distribúcie metamfetamínu, ktoré nemali súvis s Perryho prípadom.
Ketamínová kráľovná sa PRIZNALA: Matthewovi Perrymu (†54) predala SMRTEĽNÚ DÁVKU!
Sanghová je piatou a poslednou obžalovanou v prípade Perryho smrti v dôsledku predávkovania, ktorá priznala svoju vinu. Súdny proces by sa mal začať ešte v septembri a rozsudok by mal byť vynesený 10. decembra. Sanghovej hrozí 65 rokov väzenia. AP dodala, že sudca nie je povinný dodržať podmienky dohody o priznaní viny, ale prokurátori avizovali, že budú pre svoju mandantku žiadať nižší trest než maximálny.
Na svojom účte na sieti Instagram sa Sanghová prezentovala ako organizátorka kultúrnych podujatí s titulom MBA z online obchodnej školy. Zverejňovala tam aj fotografie z exotických miest, luxusných hotelov, svoje nákladné nákupy, ale aj fotografie z večierkov, na ktorých nechýbalo šampanské i sexuálne uvoľnené správanie. Svoj luxusný životný štýl financovala nelegálnym obchodom s drogami.