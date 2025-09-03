Rok po SMRTI Alaina Delona: Jeho najmladší syn žiada ZRUŠIŤ otcov závet!

PARÍŽ - Alain-Fabien Delon (31), najmladší syn vlani zosnulého francúzskeho herca Alaina Delona, chce zrušiť otcov závet z roku 2022, ktorý podľa neho príliš zvýhodňuje jeho staršiu sestru Anouchku (34). Oznámil to v utorok právnik Christophe Ayela, jeden z troch vykonávateľov závetu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a portál gala.fr.
Znovu sa tak rozhorel spor medzi Delonovými troma deťmi, ktorý viedli v médiách a na súdoch ešte pred jeho smrťou. Týkal sa hercovho zdravotného stavu, ktorý sa prudko zhoršil po mozgovej príhode v roku 2019. Francúzska televízia RTL uviedla, že Alain-Fabien Delon podal občianskoprávnu žalobu na svoju sestru, staršieho brata Anthonyho (60) a troch vykonávateľov závetu. Prvé pojednávanie sa vo veci zrušenia testamentu sa uskutoční 9. marca 2026.
Šokujúce svedectvo o Alainovi Delonovi (†88): TÝRAL svoje ženy... Zlomený nos, rebrá a vyhrážky smrťou!
Podľa svojej právničky tvrdí, že jeho otec nebol „dostatočne príčetný“, keď bol v novembri 2022 zmenený jeho závet pôvodne spísaný v septembri 2015. Zmena stanovovala, že Anouchka Delonová získa morálne právo na všetky diela svojho otca. Alain-Fabien Delon sa údajne o zmenách dozvedel až o nejaký čas neskôr, takisto aj o dare, ktorý jeho sestra dostala v roku 2023.
Napáda tiež rozhodnutie z februára 2023, ktoré jeho sestre poskytlo 51-percentný podiel v spoločnosti spravujúcej práva na fotografie a ochrannú známku Alaina Delona. Po smrti 88-ročného Delona bolo zverejnené, že svojej dcére odkázal 50 percent majetku a svojim synom po 25 percent. Hodnota Delonovho majetku bola odhadovaná na približne 50 miliónov eur, z čoho už údajne bola zaplatená dedičská daň 20 miliónov eur.
Alain Delon (†88) chcel, aby po smrti jeho psa UTRATILI: Rodina to NEUROBÍ... Takéto je ich vyjadrenie!
Delonov zdravotný stav sa osem mesiacov pred jeho smrťou tak zhoršil, že francúzsky súd ho na päť rokov umiestnil pod sprísnené opatrovníctvo. „Pokračujeme v dialógu, aby sme to vyriešili,“ povedal Ayela pre komerčnú televíziu M6. Dodal, že chce pôsobiť ako mediátor, aby našiel riešenie, ktoré učiní zadosť nielen Delonovým deťom, ale aj jeho poslednej vôli.