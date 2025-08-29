Dcéra Kim Kardashian: Ona že má IBA 12 rokov? FOTO Tipovali by ste jej o 10 viac!

BENÁTKY - North West, dcéra Kim Kardashian, upútala v Benátkach pozornosť. Na Medzinárodný filmový festival prišla s modrými vlasmi, luxusnou kabelkou a outfitom, ktorý by sa hodil skôr dospelej žene než 12-ročnému dievčaťu.
Na červenom koberci v Benátkach sa postarala o veľký rozruch. North West, dcéra svetoznámej podnikateľky a televíznej hviezdy Kim Kardashian, dorazila na Medzinárodný filmový festival a všetky oči sa upreli práve na ňu. Len 12-ročná tínedžerka predviedla extravagantný look.
Bolestivé ZRANENIE Kim Kardashian: Ochromujúca BOLESŤ ju vyradila z bežného života!
Na hlave mala svietivo modré vlasy, ktoré zladila s elegantným šedým outfitom. Dokonalý dojem podčiarkla luxusnou kabelkou značky Balenciaga. North sa na podujatie dostavila bez sprievodu svojej mamy. Mnohí fanúšikovia zostali v šoku, keď sa dozvedeli, že dievča na fotkách má len 12 rokov. Tipli by jej totiž aj o desať rokov viac.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%