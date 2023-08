Hviezdna Nelly Furtado po rokoch skrývania: Schudla a... Aha, aká je sexi!

Nelly Furtado (Zdroj: profimedia.sk)

NEW YORK - Asi len málokto nepozná hit s názvom I’m Like a Bird, vďaka ktorému sa na prelome milénia preslávila speváčka Nelly Furtado (44). V istom období svojho života sa úspešná umelkyňa z očí verejnosti stiahla. Vyzerá to ale tak, že teraz vo veľkom hlási návrat!