Slávna kráska neprestáva šokovať: Prsia obalené v zlate a na krku maternica!

SANREMO - Nosiť tieto modely chce veľa odvahy! Taliansko v uplynulých dňoch žilo hudobným festivalom, ktorého moderátorkou bola úspešná blogerka a influencerka Chiara Ferragni (35), ktorej sa podarilo šokovať už počas úvodného ceremoniálu. Na sebe totiž mala šaty, ktoré navodzovali dojem, že sú úplne priesvitné. A vyzerá to tak, že slávna kráska nesklamala ani v ďalších dňoch festivalu.

Hudba nebolo to jediné, o čom sa v súvislosti s aktuálnym ročníkom festivalu v Sanreme hovorilo. Pričinila sa o to Chiara Ferragni, ktorá na sociálnej sieti Instagram má viac ako 28,8 milióna followerov. Sympatická blondínka sa totiž túto jedinečnú príležitosť rozhodla využiť na to, aby zvýšila povedomie o rôznych témach týkajúcich sa nežného pohlavia.

Na slávnostnom pódiu sa predviedla napríklad v šatách, na ktorých boli vyšité nenávistné frázy a urážky. Poriadne kotroverzný bol aj model nehanebných šiat. Blondína však v provkácii pokračovala aj ďalej.

Počas záverečného ceremoniálu si obliekla model, ktorý pozostával aj z akéhosi zlatého brnenia a jej prsia pôsobili ako obalené v zlate. Má ísť o odkaz pre bojovníčky a matky. „Tvrdosť zlatého brnenia predstavuje silu, ktorá nepotrebuje napodobňovať muža, aby bola považovaná za jemu rovnú,” uviedla k tomu na sociálnych sieťach blondínka.

Chiara zaujala, aj keď mala na sebe na prvý pohľad obyčajné čierne šaty s hlbokým výstrihom. Na krku totiž mala výrazný šperk, ktorý pripomínal maternicu spojenú s holým ženským telom. „Právo na rozmnožovanie sa, je ľudské právo. Prístup k bezpečným potratom a asistovanej reprodukcii je otázka ľudských práv, ktorej sa nemôžeme vzdať. Prečo by každá ľudská bytosť nemala slobodne rozhodovať o svojom tele?” okomentovala tento model blondínka, ktorej odvahe mnohí s nadšením tlieskajú.