SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel viacnásobný držiteľ Grammy... Autor veľkých tanečných HITOV!

NEW YORK -Vo veku 88 rokov zomrel v stredu americký klavirista a skladateľ portorického pôvodu Eddie Palmieri. Viacnásobný držiteľ Grammy bol všeobecne považovaný za avantgardného hudobníka a jedného z najinovatívnejších umelcov latinskoamerického jazzu, informuje tlačová agentúra AP. Palmieri bol prvým Latinskoameričanom, ktorý získal cenu Grammy, a počas svojej kariéry nahral takmer 40 albumov.
Palmieri sa narodil 15. decembra 1936 v newyorskej štvrti Spanish Harlem v čase, keď bola hudba vnímaná ako cesta z geta. Ako jeho slávny brat Charlie Palmieri začal už v ranom veku študovať hru na klavír, ale vo veku 13 rokov začal hrať na timbales v orchestri svojho strýka, keďže ho premohla túžba po bicích. Nakoniec tento nástroj opustil a vrátil sa ku klavíru.
Svoju prvú cenu Grammy získal v roku 1975 za album The Sun of Latin Music, na ktorom účinkoval aj mladý Lalo Rodríguez. Palmieri sa v 50. rokoch venoval tropickej hudbe ako klavirista v orchestri Eddieho Forrestera. Neskôr sa pridal ku kapelám Johnnyho Seguího a Tita Rodrígueza. V roku 1961 založil svoju vlastnú kapelu La Perfecta, v ktorej účinkovali tiež trombonista Barry Rogers a spevák Ismael Quintana.
La Perfecta bola prvou kapelou, ktorá namiesto trúbok použila sekciu trombónov, čo bolo v latinskoamerickej hudbe zriedkavé. Vďaka svojmu jedinečnému zvuku sa kapela rýchlo zaradila medzi prestížne latino súbory svojej doby. Palmieri nahral niekoľko albumov pre vydavateľstvá Alegre a Tico vrátane klasickej platne Vámonos Pa’l monte (1971), na ktorej ako organista hosťoval jeho brat Charlie.
Eddieho netradičný prístup opäť prekvapil kritikov, ako aj fanúšikov v tom istom roku, keď vyšiel album Harlem River Drive, na ktorom spojil černošský štýl s latinskoamerickým a vytvoril zvuk, ktorý zahŕňal prvky salsy, funku, soulu a jazzu. V 80. rokoch získal ďalšie dve ceny Grammy za albumy Palo Pá Rumba (1984) a Solito (1985). Palmieri vydal v roku 2000 album Masterpiece, na ktorom spolupracoval s legendárnym Titom Puentem. Platňa získala dve ceny Grammy.
Yaleova univerzita mu v roku 2002 udelila ocenenie Chubb Fellowship Award, ktoré je zvyčajne vyhradené pre zahraničné hlavy štátov, ako uznanie jeho práce v oblasti budovania komunít prostredníctvom hudby. Ako hudobný veľvyslanec priniesol salsu a latinskoamerický jazz do takých vzdialených miest, ako je severná Afrika, Austrália, Ázia alebo Európa.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%