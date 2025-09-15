Zomrel legendárny Bobby Hart (†86): Jeho hity pozná celý svet!

LOS ANGELES - Svet hudby prišiel o veľké meno. Vo veku 86 rokov zomrel Bobby Hart, známy ako polovica ikonického skladateľského dua Boyce and Hart, ktoré v 60. rokoch pomohlo skupine The Monkees dobyť svet.
Podľa jeho priateľa a spoluautora Glenna Ballantynea skonal Hart vo svojom dome v Los Angeles. Legendárny hudobník sa už dlhšie trápil so zdravotnými problémami, ktoré sa začali po zlomenine bedra minulý rok.
Spolu s Tommym Boyceom napísali nezabudnuteľné skladby, ktoré sa stali základom kariéry Monkees – vrátane úvodnej piesne seriálu s chytľavým veršom „Here we come, walkin' down the street“. Do hitparád vystrelili aj s megahitom „Last Train to Clarksville“ či rockovou klasikou „(I’m Not Your) Steppin’ Stone.“
Boyce a Hart však neboli iba autori v úzadí. Sami si pripísali úspechy s piesňou „I Wonder What She's Doing Tonight“ a dokonca sa objavili aj v kultových seriáloch I Dream of Jeannie či Bewitched. Medzi ich ďalšie známe skladby patrí balada „I Wanna Be Free“ či úvodná znelka k seriálu Days of Our Lives.
Bobby Hart sa nezmazateľne zapísal do dejín popu a jeho piesne dodnes poznajú celé generácie. Fanúšikovia a hudobný svet si tak pripomínajú nielen jeho talent, ale aj obrovský prínos k formovaniu 60. rokov.