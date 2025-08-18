EX Leonarda DiCapria sa VYDALA: Áno povedala mladšiemu wrestlerovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!

TALIANSKO - Hoci Leonardo Dicaprio svoju životnú lásku stále hľadá a pri žiadnej nie je schopný vydržať dlhšie, jeho ex, dánska modelka Nina Agdal toho pravého už našla. Cez víkend sa vydala za mladšieho vrestlera. Svadba to bola luxusná... A aha, aká z nej bola krásna nevesta!
O tom, že je bývalka Leonadra DiCapria opäť šťastná pri novom mužovi, sa písalo začiatkom roka 2023. Vtedy plavovláska prezradila, že jej v roku 2022 vstúpil do života YouTuber, podcaster a profesionálny wrestler Logan Paul, ktorý je od nej o tri roky mladší. Len pol roka po prevalení informácie sa už modelka pýšila zásnubným prsteňom na ruke.
No ešte predtým, ako sa dvojica spoločne postavila pred oltár, stali sa rodičmi dcérky Esmé. Svadba sa napokon konala tento víkend v Taliansku pri jazere Lake Como. Čerství novomanželia sa oficiálnymi fotkami z rozprávkového obradu pochválili na sociálnej sieti Instagram. „Pán a pani Paulovci,“ napísali k záberom.
Ženích mal na sebe čierne nohavice, ktoré doplnil bielym sakom a nevesta stavila na romantické čipkované šaty bez ramienok, ktoré doplnila dlhým závojom. Bola nádherná... Veď pozrite sami!
