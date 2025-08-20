TRAGÉDIA na politickej scéne: Mladý 30-ročný poslanec spáchal samovraždu priamo v parlamente

HELSINKI - Tridsaťročný poslanec fínskej Sociálnodemokratickej strany Eemeli Peltonen zomrel v utorok v budove fínskeho parlamentu, informovala o tom tlačová kancelária parlamentu. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Fínsky denník Iltalehti prišiel ako prvý s informáciou, že v budove parlamentu spáchal samovraždu jeden z poslancov. Riaditeľ bezpečnosti fínskeho parlamentu Aaro Toivonen tieto informácie v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu Yle na priamu otázku nepoprel.
Peltonen zomrel okolo 11. hodiny miestneho času, uviedla fínska polícia. Do parlamentu bol zvolený vo voľbách v roku 2023. Bol tiež členom mestského zastupiteľstva v Järvenpää a predsedom mestskej rady, najmladším v jej histórii. Do tejto funkcie bol zvolený ako 18-ročný, píše magazín Newsweek. V poslednom príspevku na sociálnej sieti Instagram Peltonen uviedol, že sa lieči na ochorenie obličiek a následne sa u neho objavila sekundárna infekcia, pre ktorú musel na určité obdobie prerušiť výkon svojej parlamentnej funkcie.
„Bol veľmi obľúbeným členom našej komunity a bude nám veľmi chýbať,“ uviedla predsedníčka strany Tytti Tuppurainenová. Fínsky prezident Alexander Stubb spolu s ďalšími poslancami opísali túto informáciu ako hlboko šokujúcu a zarmucujúcu. „Dnes sme sa dozvedeli tragickú správu z parlamentu. Vyjadrujem úprimnú sústrasť blízkym Eemeliho Peltonena a prajem im silu v čase smútku,“ napísal Stubb na platforme X. Pred budovou parlamentu spustili fínsku vlajku na pol žrde na znak smútku. Fínski poslanci majú v súčasnosti letnú prestávku, jesenné zasadnutia sa začnú 2. septembra.