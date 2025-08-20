Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

TRAGÉDIA na politickej scéne: Mladý 30-ročný poslanec spáchal samovraždu priamo v parlamente

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HELSINKI - Tridsaťročný poslanec fínskej Sociálnodemokratickej strany Eemeli Peltonen zomrel v utorok v budove fínskeho parlamentu, informovala o tom tlačová kancelária parlamentu. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Fínsky denník Iltalehti prišiel ako prvý s informáciou, že v budove parlamentu spáchal samovraždu jeden z poslancov. Riaditeľ bezpečnosti fínskeho parlamentu Aaro Toivonen tieto informácie v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu Yle na priamu otázku nepoprel.

TRAGÉDIA na politickej scéne:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Eemeli Peltonen)

Peltonen zomrel okolo 11. hodiny miestneho času, uviedla fínska polícia. Do parlamentu bol zvolený vo voľbách v roku 2023. Bol tiež členom mestského zastupiteľstva v Järvenpää a predsedom mestskej rady, najmladším v jej histórii. Do tejto funkcie bol zvolený ako 18-ročný, píše magazín Newsweek.  V poslednom príspevku na sociálnej sieti Instagram Peltonen uviedol, že sa lieči na ochorenie obličiek a následne sa u neho objavila sekundárna infekcia, pre ktorú musel na určité obdobie prerušiť výkon svojej parlamentnej funkcie.

„Bol veľmi obľúbeným členom našej komunity a bude nám veľmi chýbať,“ uviedla predsedníčka strany Tytti Tuppurainenová. Fínsky prezident Alexander Stubb spolu s ďalšími poslancami opísali túto informáciu ako hlboko šokujúcu a zarmucujúcu. „Dnes sme sa dozvedeli tragickú správu z parlamentu. Vyjadrujem úprimnú sústrasť blízkym Eemeliho Peltonena a prajem im silu v čase smútku,“ napísal Stubb na platforme X. Pred budovou parlamentu spustili fínsku vlajku na pol žrde na znak smútku. Fínski poslanci majú v súčasnosti letnú prestávku, jesenné zasadnutia sa začnú 2. septembra.

Viac o téme: úmrtiePoslanec FínskoHelsinkiParlamentEemeli Peltonen
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jeden z obžalovaných v
Jeden z obžalovaných v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej zomrel
Domáce
Politici reagujú na úmrtie
Politici reagujú na úmrtie legendárneho Hlaváčka: Jeho talent bude veľmi chýbať, odkazujú
Domáce
Záhadná SMRŤ hviezdy (†72)
Záhadná SMRŤ hviezdy (†72) filmu Kill Bill: Nahý, ZVIAZANÝ... Visel zo skrine!
Zahraniční prominenti
Nebezpečná baktéria zabíjala: Zomreli
Nebezpečná baktéria zabíjala: Zomreli iba trojtýždňové bábätká! Tragické prípady už vyšetrujú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ľubomír Moravčík hosťom podcastu Šampióni
Ľubomír Moravčík hosťom podcastu Šampióni
Futbal
Minister Šaško pred rokovaním vlády o situácii so záchrankami
Minister Šaško pred rokovaním vlády o situácii so záchrankami
Správy
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
Zoznam TV

Domáce správy

Richard Raši
Zníženie počtu VÚC by mohlo spôsobiť stratu eurofondov, reaguje minister Raši
Domáce
opoziční poslanci sprava Rastislav
Hnutie Slovensko podalo trestné oznámenie pre výstavbu baterkárne v Šuranoch
Domáce
Odborári a zamestnávatelia navrhli
Odborári a zamestnávatelia navrhli konsolidačné opatrenia za 2 miliardy eur
Domáce
DRAMATICKÉ CHVÍLE Horskí záchranári pomáhali dvom zraneným cyklistom
DRAMATICKÉ CHVÍLE Horskí záchranári pomáhali dvom zraneným cyklistom
Regióny

Zahraničné

TRAGÉDIA na politickej scéne:
TRAGÉDIA na politickej scéne: Mladý 30-ročný poslanec spáchal samovraždu priamo v parlamente
Zahraničné
Americkí vojaci v Poľsku.
POPLACH v Poľsku! Mestom pri hraniciach s Bieloruskom otriasol výbuch: Na neznámy objekt reagovala aj armáda
Zahraničné
Majiteľ sociálnej siete X
Musk údajne prehodnocuje plány na založenie vlastnej politickej strany
Zahraničné
Jisrael Kac
Izraelský minister obrany Kac schválil plán na obsadenie mesta Gaza
Zahraničné

Prominenti

Náhla SMRŤ hviezdy (†46)
Náhla SMRŤ hviezdy (†46) filmu Lilo & Stitch: Pitva odhalila PRÍČINU... Uff, bolo toho viac!
Zahraniční prominenti
FOTO SÚŤAŽIACI Farmy 17 ODHALENÍ:
SÚŤAŽIACI Farmy 17 ODHALENÍ: Mieri do nej fejkový ženích z Ruže, aj temperamentná SEXI 50-nička!
Domáci prominenti
FALOŠNÝ Justin Bieber spôsobil
FALOŠNÝ Justin Bieber spôsobil ošiaľ: Pobláznil OCHRANKU aj fanúšikov... Doživotný ZÁKAZ!
Zahraniční prominenti
FOTO Loni Willison a Jeremy
Bývalka herca z Baywatch vymetá odpadkové koše, ale... Tohto LUXUSU sa nemieni vzdať!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce VIDEO: Žena našla
Šokujúce VIDEO: Žena našla medveďa priamo na svojej záhrade, TOTO správanie ale nečakala!
Zaujímavosti
FOTO V Indonézii sa po
Hrôza v školskej jedálni: 365 prípadov hromadnej otravy, jedlo obsahovalo salmonelu a baktériu E.coli!
Zaujímavosti
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej
Ďalší smrteľný prípad mozgožravej améby vo svete: O život prišlo iba deväťročné dievčatko!
Zaujímavosti
Mali by ste znížiť
Mali by ste znížiť príjem alkoholu? V TÝCHTO prípadoch už potrebujete pomoc odborníka
vysetrenie.sk

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce

Ekonomika

Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!
Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!
Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Zrušenie trinásteho dôchodku či podpory hypoték: Analytici INESS vyzývajú vládu k úsporám!
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)

Šport

VIDEO Nový Pekaríkov nástupca v repre? Moravčík prezradil, kto ho nadchol na domácom šampionáte
VIDEO Nový Pekaríkov nástupca v repre? Moravčík prezradil, kto ho nadchol na domácom šampionáte
Podcast Šampióni
Z Dunajskej Stredy až do Ligy majstrov: Ex-snajper Niké ligy si vystrieľal veľký prestup
Z Dunajskej Stredy až do Ligy majstrov: Ex-snajper Niké ligy si vystrieľal veľký prestup
Serie A
Ako hladná tigrica: Šramková nekompromisne rozdrvila súperku a preletela do druhého kola
Ako hladná tigrica: Šramková nekompromisne rozdrvila súperku a preletela do druhého kola
WTA
Nečakané prekvapenia v Lige majstrov: Všetci traja favoriti padli na domácej pôde
Nečakané prekvapenia v Lige majstrov: Všetci traja favoriti padli na domácej pôde
Liga majstrov

Auto-moto

Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Tieto otázky sa personalistov pýta len 5 % uchádzačov. Pýtajte sa a vyniknete aj vy
Pracovný pohovor
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky

Technológie

Toto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobil
Toto skryté nastavenie v Samsung telefóne ti pomôže vymazať cache pamäť všetkých aplikácií a zrýchliť mobil
Návody
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
Zázračná zbraň proti rakovine? Nová mRNA vakcína prebudí imunitu a útočí na nádory
Veda a výskum
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
POZOR! Poslednú aktualizáciu Windowsu odlož na neskôr. Používatelia hlásia problémy. Môžeš prísť o dáta v PC
Windows
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Hacker tvrdí, že získal milióny prihlasovacích údajov z populárnej služby medzi Slovákmi. Prevádzkovateľ to popiera
Bezpečnosť

Bývanie

Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!

Pre kutilov

Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dámske vône, ktoré sú manifestom sebalásky: Vďaka nim spoznáte svoju hodnotu a budete mať viac sebavedomia
Krása
Dámske vône, ktoré sú manifestom sebalásky: Vďaka nim spoznáte svoju hodnotu a budete mať viac sebavedomia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Desivé DETAILY tragédie v
Domáce
Desivé DETAILY tragédie v Ružinove: Matka mala vraždu detí plánovať dlhšie! Susedia prezradili, čo počuli
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na D2 pri Stupave: Na mieste zasahuje vrtuľník, zranili sa tri osoby
TRAGÉDIA na politickej scéne:
Zahraničné
TRAGÉDIA na politickej scéne: Mladý 30-ročný poslanec spáchal samovraždu priamo v parlamente
NBS bije na poplach:
Domáce
NBS bije na poplach: Ak ste klikli na TÚTO webovú stránku, zbystrite pozornosť! Môžete prísť o veľa

Ďalšie zo Zoznamu