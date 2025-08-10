Filmová hviezda na SMRTEĽNEJ POSTELI: Stratil POLOVICU KRVI v tele... Už mu volali kňaza!

LOS ANGELES - Chad Michael Murray má na svojom konte množstvo ikonických postáv, no aktuálne ho verejnosť vníma opäť vďaka postave Jakea v komédii Bláznivý piatok 2. No takmer si všetky tieto úlohy nezahral... Ako 15-ročný totiž skončil na smrteľnej posteli. Prišiel o polovicu krvi v tele a otec mu už volal kňaza na posledné pomazanie!
Herec si zahral vo filmoch ako Strelený piatok, Moderná Popoluška či v seriáloch Návrat do Sullivan's Crossing, Hra o život či Ženy z rodu Gillmorovcov. Po dlhých 22 rokoch sa opäť objavil aj v pokračovaní obľúbenej komédie Strelený piatok 2, kde si opäť zahral postavu Jakea. No takmer k všetkým týmto úlohám ani nedošlo... Keď mal totiž 15 rokov, takmer prišiel o život.
Priznal to v podcaste Great Company, v ktorom bol v rámci promo kampane k novej komédii. Odhalil, že sa mu prekrútili črevá a začal vnútorne krvácať. V nemocnici vraj strávil viac ako dva mesiace, podstúpil operáciu a opakovane strácal vedomie. Podľa jeho slov stratil polovicu krvi v tele a doslova "bol na smrteľnej posteli".
Murray si vraj spomína, ako videl svojho otca hovoriť s kňazom o poslednom pomazaní. Herec za dva mesiace schudol z 82 kíl na 54. No našťastie všetko dobre skončilo - život mu napokon zachránila transfúzia krvi. Dnes žije veľmi zdravo - nepije alkohol, stravuje sa zdravo, pretože nechce, aby sa do nemocnice musel vrátiť za podobných okolností.
