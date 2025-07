Lindsay Lohan (39) na premiére nového filmu: Ohúrila vzhľadom, ale... Wau, TOTO je jej mama (62)?!

Lindsay Lohan (Zdroj: SITA)

NEW YORK - V pondelok sa v New Yorku v Hudson Square Theater konala slávnostná premiéra pokračovania filmu z roku 2003 Strelený piatok (Freaky Friday). Jednu z hlavných postáv v ňom stvárňuje Lindsay Lohan (39), ktorá v posledné roky ohuruje svojim vzhľadom... Tentokrát však nepútala pozornosť sama - TOTO je jej mama (62)?!

Na filme Strelený piatok (Freaky Friday) vyrastali mnohí dnešní 30-nici. Príbeh o matke Tess a dcére Anne, ktoré majú neustále konflikty a po magickom zásahu sa jedno ráno prebudia vo vymenených telách, žal u divákov obrovské úspechy. Niet preto divu, že po dlhých 22 rokoch sa tvorcovia rozhodli príbeh posunúť a priniesť divákom pokračovanie s pôvodným obsadením.

V pondelok sa v New Yorku v Hudson Square Theater konala slávnostná premiéra. Tú si nenechalo ujsť nové, ale ani pôvodné obsadenie - Chad Michael Murray, Jamie Lee Curtis a Lindsay Lohan. Posledná z menovaných spravila v roku 2022 svoj veľkolepý comeback a odvtedy ohuruje vzhľadom. Tentokrát však nebola jediná, na ktorú sa upriamovali pohľady.

Ali Lohan, Lindsay Lohan, Dani Lohan (Zdroj: SITA)

Sprevádzali ju totiž sestra Ali a mama Dina. No a práve pani Lohan šokovala mladistvým vzhľadom. Podobu s Lindsay nezaprie, no málokto by tipol, že ide o jej dcéru, trojica totiž pôsobila skôr ako sestry. Veď pozrite sami, tipli by ste Dine 62 rokov?

Lindsay Lohan s mamou Dani (Zdroj: SITA)