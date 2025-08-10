Dcéru (21) Charlieho Sheena takmer UNIESLI: Chceli z nej urobiť SEXUÁLNU OTROKYŇU!

LOS ANGELES - Dcéra Charlieho Sheena (59), Sami (21), v roku 2022 zapĺňala stránky médií po celom svete informáciou, že si založila účet na stránke OnlyFans a predáva tam svoje pikantné fotky. No a aktuálne šokuje niečim iným... Vraj ju chceli uniesť dvaja chlapi a chceli z nej urobiť sexuálnu otrokyňu!
Modelka o svojej hororovej skúsenosti informovala na sociálnej sieti TikTok. Všetko sa vraj udialo v pondelok v noci. Bola práve s priateľmi v reštaurácii a okolo polnoci z nej spolu s kamarátkou odchádzala. „Odišli sme až o polnoci... Boli sme vonku a fotili sa... Boli sme tam päť minút,“ opísala Sami. No situácia sa vraj veľmi rýchlo vyhrotila.
„Z ničoho nič k nám prišiel muž a pýtal si peniaze,“ povedala Sami s tým, že keď mu vysvetlila, že pri sebe nemá hotovosť, tlačil na ňu , aby mu poslala peniaze cez aplikácie ako Zelle či Venmo. No a následne sa objavil ďalší muž a Sami okamžite spozornela. „Len čo som ho uvidela, dostala som hrozný pocit v žalúdku... niečo ako "okamžit sa od neho drž preč",“ opísala. Muž sa vraj začal pýtať, či hovorí po španielsky a potom ďalšie veci, ktorým nerozumela a začal niečo vyberať zo zadného vrecka.
„Ja som siahla do kabelky a vytiahla svoj slzný sprej. Odistila som ho a on to uvidel... Začal vyťahovať nejakú kartu,“ opísala blondínka. To však už s kamarátkou začali utekať rovno k autu. „Okamžite sme utekali, nasadli do auta a zamkli dvere,“ dodala. Neskôr si s kamarátkou prezerali fotky z večera a uvedomili si, že ten muž ich celý čas sledoval. Sami má jasno, ak by neutiekli, mohli skončiť v rukách odchodníkov s ľuďmi.
Pre svojich fanúšikov má preto jasný odkaz: „Zvyčajne si veľmi všímam svoje okolie a tohto muža som si vôbec nevšimla. Toto je znamenie, aby ste boli ešte ostražitejší,“ dodala.