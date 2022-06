Charlie Sheen ZÚRI: Jeho krásna dcéra SA PREDÁVA na stránke pre dospelých!

LOS ANGELES - Z tohto by veru nebol nadšený žiaden rodič... Dcéra známeho herca Charlieho Sheena (56) - Sami (18) sa momentálne dostáva do povedomia fanúšikov po celom svete. Vybrala si na to prinajmenšom kontroverzný spôsob a spôsobila poriadne ostrú prestrelku medzi svojimi rodičmi!

Sami Sheen ozámila prostredníctvom svojho Instagramu, že bude na OnlyFans ponúkať svoje fotky za peniaze. Svojich sledovateľov na to láka popisom „kliknite na link, ak chcete vidieť viac." Dcéra Charlieho Sheena a herečky Denise Richarsovej (51) zrejme netušila, čo tým spôsobí.

Svoje k tomu povedal nespokojný otec: „Nepodporujem to! Ale keďže tomu nemôžem zabrániť, povedal som jej, nech to robí s eleganciou a kreativitou." povedal Charlie pre E! News. Ďalej vo vyjadrení obvynil svoju bývalú manželku, že je to celé jej chyba. „Má 18 rokov a býva s mamou. Toto by sa pod mojou strechou nestalo," dodal.

Galéria fotiek (3) Charlie Sheen a Denise Richards v čase, keď tvorili šťastný pár.

Zdroj: TASR

Jeho bývalá manželka Denise na to okamžite zareagovala. „Sami má 18 a jej rozhodnutie nemá nič spoločné s tým, v koho dome žije. Všetko, čo môžem ako rodič urobiť, je naviesť ju a veriť jej úsudku. Ale rozhodnutia robí ona sama." povedala herečka. Tá ju podporila aj pod spomínaným príspevkom na Instagrame. „Sami, vždy ťa budem podporovať a vždy budem stáť za tebou. Ľúbim ťa." napísala v komentároch Sheenova exmanželka.

Only Fans je platforma, ktorá svojím používateľom umožňuje zdieľať videá, fotografie, statusy a môžu si tiež chatovať s autormi príspevkov. Za tento obsah, ktorý je neraz pikantný, si musia zaplatiť. Užívateľom je umožnené sledovať aj live prenosy, kde priamo nahliadnu do súkromia svojich idolov.