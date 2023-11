Charlie Sheen a PIKANTNÉ FOTO jeho dcéry (19): Zmenil názor... Prachy sú prachy!

Charlie Sheen a jeho dcéra Sami (Zdroj: SITA a Instagram/ samisheen)

Keď si staršia dcéra Charlieho Sheena - Sami založila účet na platforme OnlyFans, slávny tatko zúril. „Vôbec to nepodporujem! Má 18 rokov a býva s mamou. Toto by sa pod mojou strechou nestalo," povedal k tomu pre E! News a dodal, že aspoň ju poprosil, aby pikantné fotky robila s eleganciou a kreativitou.

Naopak, nemenej slávna matka - Denise Richards svoju podnikavú dcéru vo všetkom podporila. A na prekvapenie mnohých, netrvalo dlho a sama si na OnlyFans založila vlastný účet.

O tomto type zárobku blondínka hovorila, aj keď bola hosťom Bethenny Frankel v jej podcaste Just B. Tam tiež prezradila, že jej exmanžel zmenil názor na to, ako sa ich dcéra Sami živí. „Keď s OnlyFans začala, nebol z toho nadšený. Zmenil názor, keď si kúpila Mercedes a presťahovala sa do domu. Zrejme si povedal, že to nakoniec možno nie je až také zle,” uviedla Denise.