Šokujúca PREMENA detskej hereckej hviezdy: Za rok SCHUDOL 60 kíl... Aha, ako teraz vyzerá!

LOS ANGELES - Wau! Herec Trevor Larcom, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal vďaka úlohám v seriáloch ako Huangovci v Amerike, Agenti S.H.I.E.L.D. či Doktor House, púta pozornosť svojou neuveriteľnou premenou. Za posledný rok sa mu totiž podarilo zhodiť takmer 60 kíl. Dnes by ste ho ani nespoznali!
21-ročný herec v minulosti získaval úlohy aj vďaka svojim plnším krivkám. Rozhodol sa však risknúť, že príde o ponuky a dal prednosť svojmu zdraviu. V roku 2022 sa rozhodol prehodnotiť svoje jedlo a začal sa hýbať. Postupne tak začal chudnúť... No len za posledný rok sa mu podarilo zhodiť takmer 60 kíl a dnes sa pýši napumpovanými bicepsami a tehličkami na bruchu.
„Nadváhu som mal od veľmi útleho veku. Vždy som bojoval s jedlom, prehliadal som, ako zlé veci som jedol. Miloval som sladké, limonády, skrátka všetko, čo pre vaše telo nie je dobré,“ netají herec. „Dnes chodím 6-krát týždenne do posilňovne a sledujem každú vec, ktorú jem,“ uviedol ďalej Trevor, ktorý je obrovskou inšpiráciou pre mnohých, ktorí sa rozhodli zatočiť s kilami navyše.
Herec však upozorňuje aj na dôsledky drastického úbytku váhy. „Mal som jeden veľký problém a tým bola voľná koža. Zhodil som príliš rýchlo a neurobil som veci, ktoré by tomu zabránili. Nestihol som ju vyplniť svalovou hmotou,“ dodal s tým, že sa rozhodol podstúpiť operáciu, ktorá ho stála viac ako 6 tisíc dolárov a dal si prebytočnú kožu na bruchu odstrániť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%