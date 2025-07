Hviezda (17) seriálu Malý Sheldon: Aha, ako dnes vyzerá... Malý už rozhodne nie je!

(Zdroj: CBS Television Studios)

Seriál Teória veľkého tresku sa tešil obrovskej obľube u divákov. Niet preto divu, že sa tvorcovia rozhodli na sériu nadviazať spin-offom o malom Sheldonovi Cooperovi. Postavu stvárnil 8-ročný Iain Armitage... No už dávno nie je tým roztomilým chlapčekom. Nedávno oslávil 17. narodeniny a vyrastol z neho pohľadný mladý muž.

„Učím sa jazyky a veľa cestujem. Chcem pokračovať tiež v hraní. A chcem ísť študovať na vysokú školu. Robím veľa zábavných vecí, na ktoré sa teším. Ale práve teraz zažívam ten luxus mať aspoň pocit, že mám všetok ten čas pre seba, čo je pekné,“ prezradil Iain. Rád by si podľa vlastných slov skúsil úlohu v akčnom filme a sníva aj o úlohe superhrdinu.

„Bolo by fajn natočiť niečo s bojovým umením. Rád by som raz hral niečo fyzické. Sheldon bol pravý opak. Tiež by som rád natočil drámu,“ dodal. Mnohí 17-ročného herca prirovnávajú k Tomovi Cruisovi a prekvapivo hviezdneho kolegu pripomína aj svojimi záujmami - rovnako ako on, aj Iain chce získať pilotnú licenciu.