Žalostný pohľad na hviezdneho Jacka Nicholsona: Priatelia sa boja, že zomrie sám!

Jack Nicholson už pár rokov ignoruje spoločenské podujatia. S ohľadom na jeho vek, je to aj celkom pochopiteľné. Na verejnosť ho vedeli vylákať už len obľúbené basketbalové zápasy. Naposledy sa na jednom z nich objavil v októbri 2021.

Herecká legenda je v kontakte len s pár jedincami. V minulosti sa už v médiách objavili správy, že jeho psychika na tom nie je práve najlepšie. Avšak jeho priateľ - moderátor Fox News - Bill O'Reilly tieto správy poprel.

V súvislosti s Jackom sa však viacerí obávajú toho, že zomrie úplne osamotený, ako svojho času herecká legenda Marlon Brando. „Jeho dom je pre neho zámkom. Mnohí si však želajú, aby z neho aspoň len občas vyšiel a všetkých ubezpečil, že je v poriadku,” uviedol nemenovaný priateľ pre Radar Online.

FOTO: Jacka Nicholsona sa v uplynulých dňoch podarilo nafotiť bulvárnym fotografom.

Jack Nicholson sa narodil 22. apríla 1937 v New Yorku (USA). Vyrastal v rodine svojich starých rodičov v americkom Neptune City. Absolvoval strednú školu Manasquan High School, kde nezaprel svoj komediálny talent. To naznačilo jeho budúcu kariéru.

Začínal v animátorských štúdiách Hanna-Barbera v Hollywoode a neskôr si jeho dramatický talent všimli filmoví producenti. Prelom hercovej kariéry znamenalo účinkovanie v kasovom trháku Easy Rider (Bezstarostná jazda, 1969). Nasledovali ďalšie úspešné snímky, napríklad The Shining (Osvietenie, 1980), Poštár zvoní vždy dvakrát (Postman Always Rings Twice, 1981), The Witches of Eastwick (Čarodejnice z Eastwicku, 1987).

Vo filme The Bucket List (Kým si po nás príde, 2007) vytvoril postavu nevyliečiteľne chorého arogantného milionára, ktorý sa spriatelí v nemocnici s černošským automechanikom. Obaja sa dozvedia, že im zostáva rok života, hoci sú úplne odlišní spriatelia sa. Spíšu zoznam nesplnených snov a ujdú z kliniky. V hlavných rolách excelujú Jack Nicholson a vynikajúci Morgan Freeman.

Jeho komerčne najúspešnejším filmom sa stal rozprávkový príbeh Batman (1989). Za stvárnenie Jokera v tomto filme dostal Jack Nicholson ocenenie Zlatý glóbus. Herec je nositeľom aj ceny Amerického filmového inštitútu (AFI) za celoživotné dielo, ktorú získal v roku 1994.

Americký oscarový herec Jack Nicholson, kedysi povestný zvodca žien, ukončil v roku 2013 svoju hereckú kariéru. Z filmového prostredia sa rozhodol odísť potichu a uviedol, že nemá v pláne účinkovať už v žiadnej snímke. „Jack sa rozhodol bez pompéznosti odísť do dôchodku. Dôvod je jednoduchý - zhoršila sa mu pamäť, čo mu zabraňuje učiť sa filmové scenáre," uviedol vtedy nemenovaný zdroj. Posledným filmom držiteľa troch Oscarov tak zostáva titul Ako vieš? z roku 2010.