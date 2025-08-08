Budú padať hlavy! Jennifer Lopez nevpustili do luxusného butiku: TRAPAS? Nie, OBROVSKÁ CHYBA!

ISTANBUL - Jennifer Lopez je v týchto mesiacoch na svojom svetovom turné. Po Budapešti, Varšave či egyptskom Sharm El Sheikhu sa presunula do Turecka. V Istanbule mala koncert v utorok a ešte predtým, ako odštartovala veľkolepú šou, pobehala miestne obchody. Do Chanelu ju však nevpustila SBS-ka. Mohlo by sa to zdať ako trapas pre speváčku, ale... Bola to obrovská chyba!
Ani hviezda prvej triedy zjavne nemá otvorené dvere úplne všade. Na vlastnej koži to pocítila speváčka Jennifer Lopez, ktorá v uplynulých dňoch koncertovala v tureckom Istanbule. Ešte predtým, ako v Yenikapi Festival Parku odštartovala veľkolepú šou, vybehla si do centra mesta, obzrieť luxusné obchody. A na míňanie mala pripravený obrovský balík peňazí.
No to, čo nasledovalo, zrejme vôbec nečakala. Ako informuje Turkiye Today, keď totiž chcela vstúpiť do Chanelu, SBS-kár ju otočil medzi dverami. Do butiku ju skrátka nevpustil. Hviezda sa však nenechala vyviesť z miery a odpovedala s pokojom: „Ok, žiaden problém,“ a odišla. No to, čo sa mohlo zdať ako trapas pre speváčku, sa napokon ukázalo ako obrovská chyba pre samotný obchod.
Po chvíli zrejme zamestnancom došlo, akého zákazníka si nechali ujsť a utekali za ňou, aby sa vrátila. To však už ona odmietla. Namiesto toho navštívila susediace obchody Celine a Beymen, kde minula desiatky tisíc dolárov. Ups, tak takéto faux pas si niekto zrejme poriadne vyžerie!
