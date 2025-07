TRAPAS hviezdnej JLo v Poľsku: Ups, SPADLA jej sukňa... Na pódiu zostala LEN v nohavičkách!

Jennifer Lopez (Zdroj: TikTok)

VARŠAVA - Jennifer Lopez (56) je aktuálne na svojom turné po Európe. V piatok večer vystúpila v Poľsku. No a miestni fanúšikovia na jej koncert rozhodne nezabudnú. Počas toho, ako jej kolegovia a diváci spievali Happy Birthday, jej totiž spadla trblietavá sukňa... Na pódiu skončila len v nohavičkách!

Koncerty Jennifer Lopez sú vždy pre diváka obrovským zážitkom. Veľkolepá šou, plná zmyselných choreografií a ešte odvážnejšich kostýmov, sprevádzaná bezchybným spevom. V piatok večer si ju mohli vychutnať aj fanúšikovia z Poľska. Vo Varšave sa totiž konal jeden z koncertov v rámci jej Up All Night Tour. A zúčastnení naňho určite nezabudnú.

Bol totiž sprevádzaný úsmevným trapsom. Vo chvíli, kedy jej kolegovia a fanúšikovia spievali Happy Birthday k jej 56. narodeninám, ktoré oslavovala vo štvrtok, jej z ničoho nič spadla trblietavá sukňa. Odrazu na pódiu zostala stáť len v nohavičkách. O tej Jennifer s vtipom zahlásila, že je rada, že si "dnes obliekla spodnú bielizeň, pretože zvyčajne si ju neoblečie".

Jeden z tanečníkov sa jej trblietavý kúsok snažil pripnúť späť, no nepodarilo sa mu to a sukňa opäť spadla. Hviezda to teda vyriešila po svojom a skrátka ju odhodila. Fanúšikom sa tak naskytol pohľad na jej bezchybné krivky, ktoré jej aj v 56. rokoch môžu závidieť ženy po celom svete. Veď pozrite sami!