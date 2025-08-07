Jedna SMUTNÁ SPRÁVA za druhou: Odišla ĎALŠIA hudobná LEGENDA (†75)!

LONDÝN - Anglický spevák a hudobník Terry Reid zomrel vo veku 75 rokov. V uplynulých mesiacoch sa liečil z rakovinového ochorenia, informuje denník The Guardian. Vzletný a emocionálny hlas mu vyniesol prezývku Superlungs (Superpľúca) a jeho kariéra sa pretínala s interpretmi ako The Rolling Stones a Jimmy Page.
Reid nikdy nemal hit v britských rebríčkoch, ale albumy ako River z roku 1973 sú naďalej kritikmi uznávané. Reid bol tak vysoko cenený, že ho za svojho speváka chceli kapely ako Led Zeppelin a Deep Purple, ale on ich obe odmietol. Aretha Franklinová v roku 1968 vyhlásila: „V Anglicku sa dejú len tri veci: The Rolling Stones, The Beatles a Terry Reid.“
Reid, ktorý sa narodil a vyrastal v grófstve Cambridgeshire, bol od raného dospievania spevákom, gitaristom a skladateľom, spočiatku v miestnej skupine Redbeats. Po tom, ako spolupracoval so skupinou Peter Jay and the Jaywalkers, bol Reid požiadaný, aby sa pridal k tejto formácii v úlohe hlavného speváka. Ako 16-ročný s ňou sprevádzal The Rolling Stones na turné spolu s duom Ike & Tina Turner a skupinou Yardbirds, a po tom, čo sa osamostatnil ako sólový umelec, Reid opäť sprevádzal The Rolling Stones po USA.
Gitarista Yardbirds Jimmy Page obdivoval Reida a opýtal sa ho, či by sa nechcel pridať k novej kapele, ktorú zakladal, ale Reid ho odmietol s odôvodnením, že sa zaviazal k americkému turné s The Rolling Stones. Pageovi odporučil Roberta Planta, speváka skupiny Band of Joy, spolu s bubeníkom tejto kapely Johnom Bonhamom: obaja sa pridali k Pageovi a založili kapelu Led Zeppelin. „Bol som odhodlaný robiť si svoje vlastné veci. Prispel som polovicou kapely, to mi stačí!“ vyhlásil v roku 2024.
Odmietol aj ponuku Ritchieho Blackmorea stať sa spevákom kapely Deep Purple po odchode Roda Evansa v roku 1969, ale priznal: „Bolo to veľmi lichotivé. Ritchie je skvelý gitarista.“ Namiesto neho sa spevákom Deep Purple stal Ian Gillan. Jeho debutový album Bang, Bang You're Terry Reid (1968) obsahoval pieseň Without Expression, ktorú napísal vo veku 14 rokov a ktorú neskôr prevzali John Mellencamp, REO Speedwagon a Crosby, Stills, Nash & Young. Reid sprevádzal na turné ďalších významných interpretov vrátane Cream, Fleetwood Mac či Jethro Tull.
Reid sa vrátil k nahrávaniu s albumom River (1973), prvým z troch albumov v tej dekáde, a presťahoval sa do Kalifornie. V 80. rokoch však svoju sólovú kariéru odložil a namiesto toho sa sústredil na spoluprácu s umelcami ako Bonnie Raittová, Don Henley a Jackson Browne. Reidove rané albumy sa stali obľúbenými medzi zberateľmi platní a v neskorších rokoch ho vyhľadávali umelci ako DJ Shadow a Alabama 3, aby hosťoval na ich nahrávkach.
Cover verzie jeho piesní nahrali interpreti ako Jack White so svojou kapelou The Raconteurs, Marianne Faithfullová a Chris Cornell. Existujú i dosiaľ nezverejnené nahrávky, ktoré vznikli v spolupráci s Dr. Dreom, prezradil Reid pre The Guardian. „Bol fascinovaný mojím albumom Seed of Memory z roku 1976 a pozval ma do svojho štúdia, kde sme to spolu s jeho rapermi prepracovali. Bola to fascinujúca skúsenosť,“ uviedol Reid.