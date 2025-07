Hudobný svet v SMÚTKU: Tragická SMRŤ známeho speváka... Mal iba 46 rokov!

(Zdroj: Getty Images)

Informáciu priniesol magazín TMZ, podľa ktorého hudobník zomrel 17. júla obklopený rodinou a blízkymi priateľmi v meste Willingboro v štáte New Jersey. Príčina jeho. náhleho skonu zatiaľ nebola zverejnená. Rodina sa v týchto dňoch vyrovnáva s veľkým smútkom, no v nasledujúcich dňoch plánuje usporiadať spomienkové podujatia a pocty pre Robbieho.

Ten po sebe zanechal bohaté hudobné dedičstvo. Preslávil sa spolu so svojimi kolegami zo skupiny City High - Claudette Ortiz a Ryanom Tobym - hitom What Would You Do? a následne pesničkou Caramel. Za tú si dokonca v roku 2002 vyslúžili nomináciu na Grammy v kategórii Najlepší R&B výkon dua alebo skupiny.

Po odchode zo skupiny pokračoval v kariére ako člen kvarteta First Take a spolupracoval s hudobnými hviezdami ako Whitney Houston či Lil Kim. Po hudobníkovi zostala smútiaca manželka Anika Pardo a ich dve deti Lyric a Chord-Andrew Pardlo.