Diddy na svoj rozsudok počká vo VÄZENÍ: Sudcu neodmäkčilo ani 50 MILIÓNOV dolárov!

(Zdroj: Profimedia)

BROOKLYN - Sean "Diddy" Combs (55) je posledný rok v médiách témou číslo 1. Od mája do júna, dlhých 7 týždňov s ním prebiehal súdny proces, no rozsudok ešte nepadol. Ten si hudobník vypočuje 3. októbra. No a počká si naňho vo väzení. Sudca totiž opäť zamietol žiadosť o jeho prepustenie. Neodmäkčilo ho ani 50 miliónov dolárov!