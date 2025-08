Hviezda seriálu Fantaghiro DÁMOU za každých okolností: To vážne V TOMTO bicyklovala po meste?!

Brigitte Nielsen (Zdroj: profimedia.sk)

MARBELLA - Aj po šesťdesiatke vie, ako zaujať! Legendárna herečka Brigitte Nielsen (62) predviedla v španielskej Marbelle skutočnú módnu šou – nie na červenom koberci, ale rovno na bicykli! To, čo mala na nohách, by si väčšina žien obliekla nanajvýš na večeru, rozhodne nie na cyklovýlet.

Brigitte Nielsen, ktorú si mnohí pamätajú ako ikonickú Čiernu kráľovnú zo série Fantaghiro, opäť ukázala, že je ženou, ktorá si ide svojou cestou – doslova. Počas večernej prechádzky na bicykli ulicami Marbelly zvolila outfit, za ktorý by sa nemusela hanbiť ani na módnej prehliadke: čipkovaná blúzka, elegantné biele kraťasy, kabelka a čo je najprekvapujúcejšie – biele lodičky na podpätku!

Mnohí okoloidúci si pri pohľade na štýlovú Brigitte neodpustili prekvapený pohľad. No hoci by väčšina žien v takých topánkach ledva prešla po chodníku, Nielsen pôsobila, akoby to bola tá najprirodzenejšia voľba na bicyklovanie. Ani najmenší náznak neistoty, len sebaistá jazda a úsmev. Kto povedal, že elegancia a pohodlie nejdú dokopy?

(Zdroj: Profimedia)