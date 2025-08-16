Fanúšikovia v SMÚTKU: Slávna kapela oznámila KONIEC KARIÉRY... Chystá rozlúčkové turné!

LOS ANGELES - Americká trashmetalová skupina Megadeth oznámila, že ukončuje svoju kariéru, pričom jej nadchádzajúci album bude posledný. Slávna formácia sa v roku 2026 zároveň vydá na rozlúčkové turné. TASR informáciu prevzala z denníka The Guardian a webového magazínu NME.
„Je mnoho hudobníkov, ktorí sa dostali na koniec svojej kariéry, či už náhodou alebo úmyselne,“ uviedol vo vyhlásení líder a zakladateľ kapely Dave Mustaine. „Väčšina z nich sa nedostane na vrchol podľa svojich predstáv a práve v tomto rozpoložení sa nachádzam aj ja,“ vysvetlil 63-ročný hudobník: „Precestoval som celý svet a získal si milióny fanúšikov. Najťažšie na tom všetkom je rozlúčiť sa s nimi.“
Megadeth zatiaľ nezverejnili názov posledného albumu, dátum jeho vydania, ani termíny rozlúčkového turné. Frontman povedal, že teraz je ideálny čas, aby kapela vydala posledný album a vyrazila na svoje finálne turné. „Nebuďte nahnevaní, nebuďte smutní, tešte sa s nami a oslávte so mnou nasledujúcich pár rokov. Spoločne sme dokázali niečo naozaj úžasné, čo sa už pravdepodobne nikdy nezopakuje,“ napísal.
„Vytvorili sme nový hudobný štýl, začali sme revolúciu, zmenili sme svet gitary a spôsob, akým sa na ňu dnes hrá. Kapely, v ktorých som pôsobil, ovplyvnili všetkých. Milujem vás za to a vyjadrujem vďačnosť,“ vyhlásil Mustaine.
Skupinu Megadeth založil v roku 1983 po tom, ako ho počas nahrávania v New Yorku vylúčili z kapely Metallica zakladajúci členovia James Hetfield a Lars Ulrich. Dôvodom bolo spoluhráčovo nadmerné užívanie drog a alkoholu. S Megadeth však Mustaine tiež zaznamenal svetový úspech. Skupina vydala prvý album v roku 1985, n konte ich má doteraz 16 a v roku 2017 získala cenu Grammy za najlepší metalový výkon. Cenu si vydobyla piesňou „Dystopia“ z rovnomenného dobre predávaného albumu.
Mustaine v roku 2019 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu hrdla, a kapela zrušila turné, aby sa mohol podrobiť liečbe. Na budúci rok tiež vydá knihu memoárov. Detaily o publikácii budú známe v nasledujúcich mesiacoch.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%