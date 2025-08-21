ZVRAT v prípade smrti Hulka Hogana (†71): Všetko je inak? Pravdu má odhaliť POLICAJNÉ VIDEO!

FLORIDA - Dcéra zosnulej zápasníckej ikony Hulka Hogana (†71), Brooke Hogan (36), šokovala fanúšikov aj médiá. Tvrdí, že zábery z policajných kamier a nahrávky tiesňového volania, môžu úplne zmeniť príbeh o smrti jej otca. Upozornili ju na to ľudia z prostredua úradov!
Brooke prezradila, že ju kontaktovali ľudia z prostredia úradov, ktorí jej povedali, aby sa zaujímala o tieto materiály. „Dostala som telefonáty od profesionálov - od policajtov po sestry, ktorí mali byť s mojím otcom v deň jeho smrti, a hovorili mi, že musím vidieť záznamy z policajných kamier a získať nahrávky z tiesňovej linky, pretože údajne obsahujú informácie, ktoré by mohli poskytnúť dostatok svetla na to, aby zmenili príbeh, ktorý počúvam ja, vy, všetci,“ píše na sociálnej sieti Instagram.
Problémom však je, že všetko záleží od vdovy po Hulkovi – Sky Daily. Tá ju odrezala od akýchkoľvek dokumentov. Nepomáhajú jej ani oficiálne žiadosti o sprístupnenie informácií. Brooke dokonca priznala, že stále nevie, či bol jej otec už spopolnený. Jej brat Nick síce hovorí o plánovanej pitve, no o nej rozhoduje jedine vdova, ani Brooke ani Nick o ňu požiadať súdneho lekára nemôžu. Navyše dcéra spochybňuje dôveryhodnosť samotnej pitvy a skritizovala aj Hulkovho lekára.
Nezdajú sa jej ani tvrdenia, že by jej otec trpel leukémiou. Tvrdí, že by lekári túto diagnózu odhalili skôr. Navyše nie je jasné, prečo Hulkov lekár potvrdil príčinu smrti bez pitvy. Či sa verejnosť niekedy dostane k spomínaným záberom z kamier alebo nahrávkam tiesňovej linky, zatiaľ nie je známe. Ak sú Brookeine slová pravdivé, môže nás čakať ešte poriadne šokujúce odhalenie!