Justin Timberlake ŠOKOVAL odhalením: Bojuje s VÁŽNYM OCHORENÍM... Hrozia TRVALÉ NÁSLEDKY!

Justin Timberlake si za svoje posledné koncerty vyslúžil obrovskú kritiku. Nielen, že na vystúpenie meškal a diváci ho museli vyčkávať, ale za drahé vstupné dostali namiesto veľkolepej šou len karaoke večer. Spevák totiž z každej pesničky zaspieval dokopy 5 slov a zvyšok nechal odspievať svojich fanúšikov. Pri poslednom koncerte mal navyše na hlave kapucňu, takže ho diváci ani nevideli.

No zdá sa, že jeho nevydarené vystúpenia majú rozumné vysvetlenie. „Ako mnohí viete, som dosť súkromný človek. Ale keďže premýšľam o tomto turné a festivaloch, chcem sa s vami podeliť o to, čo sa so mnou v skutočnosti dialo,“ napísal na sociálnej sieti Instagram Justin Timberlake so šokujúcou otvorenosťou a odhalil, že bojuje s vážnou chorobou.

„Okrem iného som bojoval so zdravotnými problémami a diagnostikovali mi lymskú boreliózu - a nehovorím to preto, aby ste ma ľutovali - ale aby som vám priblížil, čím som si prechádzal v zákulisí. Ak ste túto chorobu zažili alebo poznáte niekoho, kto ju má - tak viete: život s ňou môže byť neúprosne vyčerpávajúci, psychicky aj fyzicky,“ uviedol.

„Keď som sa to dozvedel, bol som v šoku. Ale aspoň som vedel, prečo som bol na pódiu s bolesťami nervov alebo som sa cítil úplne vyčerpaný či chorý. Stál som pred rozhodnutím: prestať s turné? Alebo pokračovať a nejako to zvládnuť. Rozhodol som sa, že radosť z vystupovania prevažuje nad krátkodobým stresom, ktorý moje telo cítilo. Som rád, že som to nevzdal,“ uviedol s tým, že sa snaží byť otvorený, aby jeho konanie nebolo nesprávne pochopené.

Čo je lymská borelióza?

Ide o bakteriálne ochorenie, ktoré prenášajú infikované kliešte. Základom je včasná diagnostika a liečba do maximálne 21 dní od nakazenia. Ak sa totiž choroba nezachytí včas, môže prejsť do vážnejších ochorení ako je zápal mozgových blán či do chronickej fázy, ktorú sprevádzajú bolesti kĺbov, neurologické ťažkosti, únava či problémy so srdcom.

