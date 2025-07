Náhla SMRŤ legendárneho Hulka Hogana (†71): V smútku aj Stallone... Srdce mi puká!

Hulk Hogan (Zdroj: SITA/Instagram SS)

Hulk Hogan zomrel vo štvrtok vo veku 71 rokov. Ako informujú zahraničné médiá, ráno do jeho domu na Floride boli vyslaní zdravotníci a ich zásah súvisel so zástavou srdca. Po legende zostali manželka Sky, dcéra Brooke a syn Nick... No nesmútia len blízki, ale aj tisíce fanúšikov po celom svete a v neposlednom rade slávne osobnosti.

V smútku je aj slávny herec Sylvester Stallone, ktorý si s Hulkom Hoganom zahral v kultovom filme Rocky 3. „Mal som tú česť stretnúť túto brilantnú osobnosť a showmana, keď mal 26 rokov. Bol absolútne úžasný a jeho neuveriteľný talent urobil z rockyho 3 výnimočný film. Srdce mi puká. Myslím, že je preč...“ vyjadril sa a zverejnil spoločnú fotku.