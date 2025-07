PREMIÉRA novej Wednesday: ŠOKOVALA outfitom... Na červenom koberci sa VYZLIEKALA z kože!

Jenna Ortega (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Fanúšikovia Wednesday majú obrovský dôvod na radosť. Na televízne obrazovky sa totiž vracia obľúbený seriál o rodine Addamsovcov. Ten mal v stredu svoju slávnostnú premiéru v Londýne. No a prirodzene jej najväčšou hviezdou bola Jenna Ortega (22). Na červenom koberci sa zvliekala z kože!

Slávnostná premiéra sa konala v Central Hall Westminister a Queen Elizabeth II Centre, čo perfektne ladilo s tematikou seriálu. Na fialovom koberci sa objavili všetky hviezdy, vrátane Jenny Ortega (Wednesday), Catherine Zeta-Jones (Morticia), Billie Piper (Isadora Capri) či Joanny Lumley (Stará mama Hester Frump).

No najviac pozornosti, pochopiteľne, pútala samotná Wednesday. Oblečené mala totiž extravagantné hodvábne šaty z dielne Ashi Studio FW25 Couture s hadím vzorom, ktorý jej siahal až po krk a vďaka peplum strihu vrchnej časti šiat to pôsobilo, že sa ako taký plaz zvlieka z kože. Celý look doplnili Jimmy Choo topánky a výrazný mejkap s fialovým rúžom a bledým obočím. Pozrite na ňu!

