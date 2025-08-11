Minister sa zmenil na Elvisa a vykostená ryba v reštaurácii: Satirická scéna politikov poriadne ugrilovala!

Vtipkári opäť plodili memečká. (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
BRATISLAVA - Zloženie posledných udalostí v slovenskej politike vynikajúco nahráva slovenských vtipkárom na internete. Tí, ktorí sa "živia" tvorbou memečiek si prišli na svoje po tom, ako sa medializoval kontroverzný tender na ministerstve zdravotníctva a naprázdno nevyšla ani opozičná časť spektra.
(Zdroj: Facebook/Memoviny)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Memoviny)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Pezinské MEME)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
