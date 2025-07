DOBRÁ SPRÁVA pre fanúšikov Ozzyho Osbourna (†76): Jeho POSLEDNÝ KONCERT si budú môcť pozrieť VŠETCI!

Ozzy Osbourne (Zdroj: SITA)

S hviezdnou hosťovskou zostavou, v ktorej figurovali interpreti ako Guns N' Roses, Korn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Alice in Chains, Gojira, Anthrax i Steven Tyler z Aerosmith, sa koncert stal najziskovejším charitatívnym podujatím všetkých čias a vyniesol takmer 200 miliónov libier.

Zakladajúci členovia Black Sabbath - Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi a Bill Ward - na ňom prvýkrát po dvoch desaťročiach vystúpili spoločne. V súčasnosti sa v štúdiách Mercury Studios dokončuje film dokumentujúci tento vypredaný koncert, ktorý by mal prísť do kín v roku 2026.

Snímka má 100 minút a v anotácii je označená ako „ľúbostný list Ozzymu a priekopníckemu zvuku Black Sabbath“. „Premiéra v kinách bude destilovanou verziou epického celodenného podujatia, ktoré sa konalo vo Villa Parku,“ dodali organizátori. „Film s búrlivými predstaveniami skladieb War Pigs, Iron Man, Children of the Grave a strhujúcou skladbou Paranoid sľubuje hlboko osobnú a elektrizujúcu rozlúčku s krstným otcom heavymetalu, a s exkluzívnym prístupom do zákulisia a rozhovormi z tohto ikonického vystúpenia,“ zdôraznili. T

oto obrovské podujatie v Birminghame moderoval herec Jason Momoa a hudobným riaditeľom bol Tom Morello, gitarista a sólista skupiny Rage Against the Machine. Presný dátum uvedenia koncertného filmu ešte len potvrdia, mala by byť na začiatku budúceho roka. Názov je Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow. Fyzická kópia filmu bude k dispozícii neskôr.

Ozzy Osbourne, občianskym menom John Osbourne, zomrel 22. júla v Anglicku. Patril medzi najvýraznejšie postavy popkultúry a modernej hudby všeobecne. Vo svete hardrocku bol uctievaný ako priekopník heavy metalu. Slávu, ktorú získal ako frontman skupiny Black Sabbath, neskôr zužitkoval a rozvinul vo svojej úspešnej sólovej kariére. Bol známy nielen svojím hudobným prínosom, ale aj výstredným životným štýlom.

